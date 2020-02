ANDE dice que no pudo leer medidor por culpa de un perro

Adelantó, no obstante, que en estos momentos la institución está en etapa de investigación del reclamo efectuado por Pedro Ruiz Díaz, vecino del barrio Alto Jardín de Hohenau, que recibió una boleta de consumo eléctrico por valor de G. 7.136.000.

“La información que poseo es que el lector de medidor no pudo hacer su tarea porque en la casa de Ruiz Díaz hay un perro bravo”, dijo Martínez. Sin embargo, señaló que la ANDE emitió una orden de verificación y que en los próximos días se dará un informe sobre el tema.

Dubitativo y de modo escueto, Martínez dijo que dentro de la semana estará dando una explicación sobre la abultada facturación. “Estamos en una etapa de averiguaciones, una vez que tengamos todos los datos estaremos dando la explicación del caso, dentro de la semana”, afirmó.

El afectado dijo que no es cierta la afirmación del jefe regional ya que su perro jamás impidió la lectura del medidor. “Ocurre que el señor que realizaba la lectura del medidor había enfermado, tuvo una cirugía de la cabeza y hace 1 año que no trabaja. Y nadie vino a reemplazarlo”, reseñó.

Sostuvo que es injusto e irresponsable de parte de la ANDE no facturarle el consumo correspondiente a cada mes. “Es una irresponsabilidad lo que pasó conmigo y exijo que me devuelvan mi dinero”, dijo Ruiz Díaz quien abonó la deuda mediante un préstamo personal. “Yo pagué porque me dijeron que pagué y que después reclame. Espero que se den cuenta de su error y me devuelvan lo que me cobraron demás”, expresó.