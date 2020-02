ANDE factura G. 7 millones de consumo de luz en Hohenau

Ruiz Díaz vive con su familia en una pequeña casa en un barrio donde la mayoría de los vecinos son familias de escasos recursos. En su domicilio tiene instalados un aire acondicionado y 3 ventiladores, más una heladera, un lavarropas y focos denominados de bajo consumo. Pero a pesar de ello, recibió una boleta muy sobrefacturada. Tras reaccionar de la impotencia y la incredulidad al ver tan elevado monto en su factura, el hombre acudió a la oficina regional de la ANDE, ubicada en Hohenau. Dijo que fue recibido por un funcionario que no supo explicarle el motivo de semejante facturación, pero que le dijo que podría ser porque en los meses anteriores la boleta que le enviaba la ANDE era sobre un consumo estimativo ya que el ente no está contando desde hace un tiempo con un funcionario que realice la lectura de los medidores. En ese sentido, el afectado dijo que en su casa siempre pagan desde hace años montos que van entre G. 128.000 a 130.000 y que de acuerdo a los análisis del consumo normal que tienen, son montos normales, o sea, es lo que corresponde pagar.

“A mí me asustó y me impactó mucho ver semejante monto en mi boleta de luz, de inmediato pensé que necesariamente debería haber algún error de parte de la ANDE y recurrí a la oficina local, pero lastimosamente me dijeron allí que sí o sí tengo que pagar, pero para mí es imposible abonar un monto así, porque sostengo que hay un error muy grande que esa institución debe reconocer”, dijo Ruiz Díaz. Buscamos la versión de algún responsable de la ANDE, de Hohenau, pero respondieron que el nuevo jefe Jorge Martínez, estaba haciendo trabajo de campo por lo que no podía atender nuestra consulta.