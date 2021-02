Al respecto, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, confirmó que las personas fueron asesinadas por no haber respondido a las exigencias del clan Rotela.

“Nosotros tenemos la información de que no respondieron a las exigencias del clan Rotela, por creer que fueron informantes y porque ahora cualquier cosa ya es traición. Y bueno, esto también fue un mensaje de: ‘Nosotros podemos ser tan sangrientos como los otros’”, dijo la ministra, durante una entrevista en el programa La Lupa, de Telefuturo.

Pérez reiteró que el conflicto se produjo por el supuesto plan de fuga que tenía Orlando Efrén Benítez, considerado como un delincuente peligroso y quien finalmente fue trasladado de Tacumbú.

“Orlando Efrén Benítez ya se fugó de manera violenta de más de un centro penitenciario y estaba encabezando este operativo en Tacumbú. Nosotros sabíamos que si él quería fugarse lo iba hacer como sea, incluso con toma de rehén de agentes penitenciarios, entonces tomamos la decisión de trasladarlo cuando ya tuvimos la información sobre el plan de fuga”, comentó Pérez.

La secretaria de Estado también señaló que se maneja la información de que existe un túnel dentro del penal, pero fue tapado durante el motín. Tal versión aún no pudo ser corroborada, según dijo.

Por otra parte, la ministra también aclaró que la situación fue aprovechada para reclamar el trato desigual, pese a que desde hace tiempo se viene trabajando para evitar la diferencia y las facciones en las cárceles.

De acuerdo con la titular de Justicia, es complejo contabilizar la cantidad de integrantes del clan Rotela, ya que está compuesto de paraguayos por medio de adhesión voluntaria.

“Para el caso del Primer Comando Capital (PCC) no podemos dar números exactos por cuestión de seguridad, pero sí tenemos bien identificados y en qué etapa de pertenencia están, ya que ellos establecen un bautismo, pero antes de otras etapas”, agregó.

Con relación al clan Rotela, la ministra recordó que el sector se dedica al microtráfico y ejercen presión por reivindicar la condición del paraguayo frente al brasileño.

Finalmente, Pérez lamentó que no haya un interés por impulsar una reforma penitenciaria urgente, atendiendo que el desorden que hay genera más corrupción. "Aquí hay una cultura de no mirar lo que pasa en las cárceles y por supuesto que esto no es interesante para nadie, pero si tratamos a los reclusos como animales, los quitamos afuera como animales", concluyó.