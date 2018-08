De esta manera, los legisladores Hermelinda Alvarenga, Dionisio Amarilla, María Eugenia Bajac, Zulma Gómez, Blas Lanzoni, Juan Bartolomé Ramírez y Fernando Silva Facetti, además del propio Llano, se suman al bloque de legisladores a favor de la expulsión.

De acuerdo con los cálculos, se tendrían al menos 40 votos para que González Daher vuelva a perder su investidura, tal como había ocurrido en el periodo legislativo anterior, cuando el senador cartista se convirtió en el primero en perder su investidura en la era democrática.

Óscar González Daher está así a poco de afrontar un nuevo proceso de expulsión en el Senado. El polémico legislador está en el ojo de la tormenta por el caso de la inmobiliaria Príncipe di Savoia SA, investigada por enriquecimiento ílíctio, lavado de dinero y evasión de impuestos.

Además, el parlamentario está procesado por el Ministerio Público por el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que desnudó un presunto esquema de tráfico de influencia que operaba durante su presidencia en el órgano.

De igual modo, el senador es blanco de constantes escraches ciudadanos y de una serie de protestas que iniciaron hace más de 20 días frente a su vivienda, ubicada en la ciudad de Luque, donde también el Centro Cívico de la Seccional Colorada 2 retiró su nombre.

Cambios por la ley de autoblindaje

El procedimiento para la destitución de un parlamentario sufrió modificaciones desde la última vez que se encaró el tema. Esto, debido a la conocida como ley de autoblindaje, que –entre otras cosas– establece que en el caso del Senado se debe alcanzar la cantidad de 30 votos para aprobar la expulsión de un miembro.

Además, se marcan plazos que pueden hacer el proceso más engorroso. La legislación –promulgada por el Poder Ejecutivo en el mes de julio pasado– sostiene que una vez presentada la solicitud de pérdida de investidura, debidamente fundamentada, se llamará a sesión extraordinaria en un máximo de ocho días para que el afectado haga su descargo ante el pleno. Luego, dentro de un lapso de ocho días más, se debe resolver el pedido.

La cantidad de votos pareciera no ser un impedimento para este caso en particular, ya que incluso un grupo de legisladores del movimiento Honor Colorado, al cual pertenece González Daher, está a favor de que el senador luqueño sea expulsado. Sin embargo, de momento, otros no dan a conocer su postura.