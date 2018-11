La antigua funcionaria participó en las primeras movilizaciones de escraches contra el clan Zacarías, en los pedidos ciudadanos de intervención de la Comuna, y hasta en las manifestaciones de los domingos, informó el corresponsal de Última Hora Wilson Ferreira.

Era considerada una activista contra el clan Zacarías y, según un comunicado, siempre denunció la corrupción y las injusticias que ocurrieron contra ex funcionarios que estuvieron bajo la administración de la intendenta Sandra McLeod.

Fue una de las tantas afectadas que hizo denuncias contra la Municipalidad en Ciudad del Este y que nunca pudo cobrar por despido injustificado.

Dominga Domy Cáceres CDE Activista.jpg Dominga Cáceres fue funcionaria durante 35 años en la Municipalidad de Ciudad del Este. Facebook.com/domycde

Agredida en televisión

En julio de 2016, Dominga Cáceres fue violentada en plena transmisión del programa La Lupa, que se realizó en ese entonces en el parque municipal Salto del Monday, en Presidente Franco, Alto Paraná.

En aquella oportunidad, la mujer ya había sido despedida con 35 años de antigüedad y más de 60 años de edad.

En plena trasmisión del programa, Cáceres fue pateada por el ex secretario de Transporte de la Comuna esteña, Manuel Amarilla, quien no asumió el acto. Solo dijo que no es una persona violenta, se excusó diciendo que estiró la pierna hacia atrás por un problema del tendón y que no propinó ninguna patada.

Ella estaba tomando fotos durante la programación, cuando él se le puso en frente.

En aquel momento, Sandra McLeod se defendió de las acusaciones de los opositores, quienes pidieron la intervención de su gestión por irregularidades. Tras el incidente, la intendenta señaló que la mujer agredida la sigue a todas las actividades, enviada por el político Celso Miranda, más conocido como Kelembú.

Dominga Cáceres (intervención).jpg La ex funcionaria municipal participó desde el principio de las movilizaciones contra el clan Zacarías. Facebook.com/elva.espinoza.14

Miranda expresó su pesar por el fallecimiento de Cáceres, este lunes, a través de su cuenta en Facebook.

