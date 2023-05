El senador colorado Silvio Beto Ovelar calificó este lunes a Arnoldo Wiens como “el gran articulador” del Partido Colorado. En conversación con Radio Monumental 1080 AM, manifestó que deben seguir ese mismo itinerario de unir a la ANR sobre temas importantes.

“Creo que Santi (Santiago Peña) tiene la cintura necesaria, a mí me consta cuando fue ministro de Hacienda, fue muy buen articulador. Juntos trabajamos sobre lo que él mismo definió como ‘el mejor presupuesto en su momento’. Yo no dudo de la cintura y la capacidad de articulación que él pudiera tener al interior del partido, incluso por fuera”, expresó.

Al ser consultado sobre el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, Beto Ovelar dijo que goza de un gran respaldo al interior del coloradismo. “Se nota que las injerencias externas no influyen en los procesos electorales y los resultados están a la vista”, afirmó.

“Creo que Horario Cartes tiene el compromiso de ser el presidente del Partido Colorado, que se convierta en un órgano orientador del Gobierno, y dependerá de que el partido actúe de manera orgánica y cumpla su rol orientador para orientar, no para imponer. Pero como órgano orientador sugerir medidas que se deban tomar y muchas de ellas no sean muy populares, creo que su rol va a ser muy importante”, añadió.

Por otra parte, manifestó que hay reformas que urgen. Una de ellas es la reforma de la Caja Fiscal, que amerita no solamente un abordaje interno partidario.

Dijo que no porque tengan una mayoría propia en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, no pueda excluir a las otras fuerzas porque implica que cada sector es muy sensible.

“La Caja Fiscal está al borde del abismo y eso amerita hablar con los otros sectores políticos, con otros partidos políticos con los sectores sociales. Si alguna vez Borda ya les dio alguna alternativa en su momento con el gobierno de Nicanor, son reformas que ameritan no solamente un planteamiento al interior del partido, sino con otros sectores”, expresó.

Las octavas elecciones generales de la era democrática en Paraguay eligieron como nuevo presidente de la República al candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Santiago Peña, quien alcanzó una histórica diferencia de votos, solamente superada por el general Andrés Rodríguez en 1989.

El presidente electo logró una gran diferencia de 15,26% del total de los votos (460.597 votos) sobre su principal adversario, Efraín Alegre, quien reconoció la derrota y felicitó a Peña, señalando la necesidad de mayor unidad en la oposición.

Los colorados celebraron, por su parte, la gran victoria de Peña y sus demás candidatos, quienes lograron hasta mayorías propias en ambas cámaras del Congreso y 15 de 17 gobernaciones en todo el país.

Los números. Peña alcanzó una aplastante victoria con el 42,74% de los votos (1.292.079 votos), según el conteo del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP), al 99,94% de los votos procesados.