La ANR consigue mayoría propia en el Senado y Cruzada desplaza al FG

Esto es lo que justamente venían vaticinando, al igual que habían anunciado que Payo Cubas se convertiría en la tercera fuerza.

Con los resultados del TREP, esto quedó confirmado, ya que Cruzada Nacional desplazó al Frente Guasu, consiguiendo seis lugares. Ni siquiera Fernando Lugo consiguió una banca. La única que se logró en el FG la ocupará Esperanza Martínez.

Patria Querida se queda con una, y será para el senador Stephan Rasmussen.

En cuanto al Encuentro Nacional, serán dos cupos: para la actual diputada Kattya González y el actual senador Patrick Kemper. Para ser más precisos, los colorados obtuvieron más de 1.300.000 votos; la Alianza un poco más de 800.000.

Cruzada Nacional consiguió más de 331.500 votos; Encuentro, 148.000; Patria Querida 71.900; mientras que el FG solo 60.000. Actualmente, son 17 los colorados, y siempre necesitaron de acuerdos políticos con otros sectores para llegar a la mesa directiva, y para el apoyo a proyectos del Gobierno.

Lo que aún está en veremos es si seguirá o no la división entre cartistas y abdistas, como se da en la actualidad, aunque a la hora de la verdad siempre se muestran unidos.

Los más votados. El colorado más votado fue Silvio Ovelar, quien se hizo conocido por el mote de “Trato Apu’a”, luego de que en unas elecciones haya sido grabado comprando cédulas.

Varios diputados actuales pasarán ahora a la Cámara Alta, entre ellos Derlis Maidana, Arnaldo Samaniego, Basilio Bachi Núñez, Colym Soroka y David Rivas.

Los que lograron el rekutu son Lilian Samaniego, Óscar Salomón, Derlis Osorio, Juan Afara, Enrique Riera, Javier Zacarías y Blanca Ovelar.

Además, están el ex gobernador de Paraguarí Juan Carlos Baruja; Lizarella Valiente, esposa del intendente Óscar Nenecho Rodríguez; el empresario Luis Pettengill.

También, el ex ministro de Desarrollo Social Mario Varela; el ex titular de la Essap Natalicio Chase; el ex ministro de Industria Gustavo Leite; y Pipo Díaz Verón, hermano del ex fiscal Javier Díaz Verón.

CARPAS AZULES. Los liberales serían la mitad de la ANR, y perdieron una banca para el próximo periodo.

Habían obtenido 13 en el 2018, y una más luego de la expulsión de Jorge Oviedo Matto, del Unace, sumando un total de 14 senadores.

Entre los más votados figura Enrique Salyn Buzarquis. Le siguen Édgar López y varios diputados actuales como Sergio Rojas, Celeste Amarilla y Édgar Ortiz.

Los que consiguieron el rekutu fueron José Ledesma, y Abel González, quien estaba en la lista de suplentes en este periodo, y fue el que reemplazó a Oviedo Matto.

Ya que el PDP (Partido Democrático Progresista) se sumó a la Alianza, Rafael Filizzola consiguió una banca, mientras que su esposa Desirée Masi se despide en este periodo parlamentario.

El ex candidato a intendente de Asunción Eduardo Nakayama es otro de los que ganaron una banca. Dionisio Amarilla, quien había sido expulsado en este periodo por supuesto uso indebido de influencias, es otro que vuelven.

Tercera fuerza. Cruzada Nacional, liderado por Paraguayo Cubas, se quedó en tercer lugar, tanto en la candidatura para la presidencia como para el Senado.

Cubas había conseguido una banca en este periodo, pero luego fue expulsado, tras una serie de bochornosos incidentes. Según el TREP, consiguió 5 bancas, y la más votada fue justamente su esposa Yolanda Paredes. También ingresa Rafael Esquivel, alias Mbururu, imputado por abuso sexual de una menor.

Por Yo Creo ingresa Rubén Velázquez.