Senadores rechazan tratar acuerdo con la UE antes de las elecciones

La legisladora aseguró que se trata de un tema importante, ya que atañe a la protección y educación de los niños. El proyecto cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.

El senador colorado Enrique Riera dijo que es un debate necesario y entiende la postura de algunos de no abordar el tema por una cuestión “electoralista”, pero lo que se busca es confrontar ideas.

A su vez, pidió también tratar en ocho días un proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo a utilizar los fondos no utilizados del convenio con la Unión Europea, que ronda los USD 18 millones en infraestructura, almuerzo escolar y conectividad, dejando de lado la formación docente, además de pedir la revocación del convenio.

El senador Carlos Filizzola señaló que ambos proyectos son prácticamente lo mismo y que no es el momento para tratar, atendiendo a que faltan dos semanas para las elecciones generales y el debate se contamina.

“Mi posición es conocida, creo que no hay nada que atente contra la familia, la patria potestad, contra los niños, que se dice y se menciona y se le busca hacer tener miedo a la gente”, remarcó. El pedido de Georgia Arrúa contó con 18 votos a favor, 12 por el rechazo y 15 ausencias, por lo que fue rechazado, atendiendo a que se necesitaban 23 votos.

El senador Enrique Riera insistió en su proyecto de declaración, señalando que no es vinculante y que se utilice el dinero del acuerdo para los temas en los que, sostiene, todos están de acuerdo y se obvie todo lo relacionado con el tema de género.

La senadora Desirée Masi dijo que no es el procedimiento correcto y es poco serio cuando ni siquiera se tocó el convenio. “No quieran convertir el Senado en Diputados, donde es un circo, donde instan a cambiar un convenio cuando el mismo está vigente”, remarcó.

Asimismo, dijo que todos los convenios firmados con universidades y todo el proceso de formación docente quedarán sin financiamiento en caso de derogarse el convenio o de destinar el dinero solo en los tres puntos propuestos por Riera.

“No sé qué tienen en el cerebro al pensar que a los docentes se les enseña sobre sexo e ideología de género que no existe, y se deja de lado la parte de matemáticas, literatura, también la guardería. Lo que no financia es la transformación educativa, que financia el Fondo de Excelencia”, afirmó.

También sostuvo que el problema real de Paraguay es la formación docente y que con el proyecto se les quitará el presupuesto a las maestras mochileras, a las aulas hospitalarias y las guarderías.

“Yo leí la letra chica del convenio y cuando dice inclusión es constitucional, habla de la no exclusión de las diversas culturas, donde hay hijos de inmigrantes. Las palabras significan lo que significan y no lo que yo creo y me refiero a los que descifran un significado oculto, que leen entre líneas y les diría que consulten, porque ese es el primer síntoma de que algo no está bien”, manifestó la senadora.

También ironizó de que hace una semana nada más aprobaron un proyecto sobre turismo inclusivo, donde se utilizó como 20 veces la palabra, pero resulta que cuando viene de otro proyecto la misma palabra significa “degeneración y el fin del mundo”.

“No llegaron los kits escolares, no sé cómo hizo la gente para comprar los útiles escolares y ahora hay escuelas que dan en modalidad híbrida, las escuelas que llueven dentro, que se caen, esa es la verdadera preocupación de los padres”, criticó a sus colegas Arrúa y Riera.

La senadora Georgia Arrúa se tomó por aludida y cuestionó a Masi diciéndole que utiliza el tiempo para fundamentar lo que ellos quieren debatir el próximo jueves.

El senador colorado Enrique Bacchetta, por su parte, dijo que ambos proyectos son similares y que ya se había acordado tratar después de las elecciones.

“Esto es más o menos querer meter por la ventana lo que vamos a tratar y acabamos de votar, que no logró los votos necesarios para tratar en ocho días”, cuestionó y alertó de que de votarse ahora se podría generar un caos en la legislación.

“Queremos tratar sin política de por medio, porque es una cuestión delicada. Pido que se respete la posición de la gente que quiere discutir sin hacer política del tema”, expresó.

La senadora Esperanza Martínez indicó que lo que se quiere es que se vote para después hacer campaña y tergiversar el tema, y que ya se había acordado en la Mesa Directiva tratar después de las elecciones.

“No creo que haya que debatir nada, se hizo un pacto y no se respeta, porque necesitan el flyer para decir quiénes somos los degenerados y los santos. Hasta ahora nadie trajo un papelito, documento de que en una escuela se está enseñando que el niño tiene que ser niña, niño o perro”, criticó.

El senador Blas Llano sostuvo que la mayoría de los temas que tocan son políticos, por lo que pidió que se vote y se dé vuelta la página.

Riera insistió en que el error de fondo es despreciar al que piensa diferente y que a cara descubierta representan a un sector, al cual pueden calificar de retrógrado, pero que defiende la vida, la familia y el matrimonio.

“Tiene la intención de que se definan y asuman una posición, pero no quieren entrar en el tema de fondo y consideran que no tocar el tema de género es la causa del abuso intrafamiliar, las violaciones y todo lo demás, pero respeten na, hace tiempo venimos asumiendo esta posición”, pidió.

Para Riera, atendiendo a la necesidad de Paraguay de utilizar los recursos, se invierta en los puntos que propone y se deje de lado la formación docente y la interculturalidad.

La senadora Masi especificó que la formación docente es también matemáticas, lengua y la parte científica, y no solo “lo que ellos (los legisladores en contra del convenio) tienen en mente”.

“Nuestra oposición es pública, porque estamos del lado correcto. No vamos a votar la derogación por antojos, porque yo creo que dice esto o aquello. No sé qué más quieren que se diga”, manifestó Masi, a la vez de acusar a Georgia Arrúa de querer censurarla.

El colorado Javier Zacarías Irún cuestionó a sus colegas que emplean el escenario para hacer política y llevar agua a sus molinos. Dijo que muchos rezan y hablan como cristianos y votan como ateos, por lo que pidió no utilizar a los niños para hacer política.

Finalmente, se tuvieron 20 votos a favor de la aprobación del proyecto de Riera y 15 por el rechazo, por lo que no se alcanzaron los votos para tratarlo la próxima semana.

El acuerdo fue muy cuestionado por grupos providas y religiosos, lo que obligó al Gobierno a no seguir utilizando los recursos. También fue confundido con el proyecto de Transformación Educativa, llevado adelante con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).