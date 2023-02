El ministro de Educación, Nicolás Zárate, señaló este viernes a los medios de prensa, a la salida del Palacio de Gobierno, que la institución no cuenta con presupuesto para inversión y que los fondos de la Unión Europea (16 millones de euros) "están en stand by".

El convenio de cooperación fue suspendido por críticas de diferentes sectores religiosos y providas, quienes aseguraban que el acuerdo estaba relacionado con el Plan Nacional de Trasformación Educativa.

Dicha propuesta recibió muchas críticas por supuestamente imponer la ideología de género, lo que, pese a ser desmentido por los diferentes sectores, fue suspendido poco antes de las elecciones internas del 2022.

“Pero eso suena a excusa. Este ministro no puede seguir dando excusa. Me dediqué a trabajar con la gente del Banco Mundial y el FEEI (Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación) y tenemos USD 130 millones que vamos a presentar en los próximos 15 días para que sean aprobados a nivel del Ejecutivo y enviados al Parlamento”, manifestó.

En ese sentido, dijo que los USD 130 millones, de los USD 410 que se necesitan de inversión, serán el legado que dejará para el próximo Gobierno.

“Es innegable que el MEC necesita duplicar sus ingresos, que los tributaristas trabajen y digan de dónde vamos a obtener más recursos. Yo, como ministro, es mi obligación, voy a seguir pidiendo más recursos hasta mi último día como ministro”, remarcó.

El secretario de Estado insistió en que se necesitan más fondos y detalló que hay una relación directa, matemática, entre el aprendizaje y los fondos destinados a la educación.

“Somos el país que menos invierte en educación. Estamos haciendo algunos planes pilotos como el de la jornada escolar extendida, con el que llegamos a 300 instituciones y ahora conseguimos con el BID duplicar, vamos a llegar a 100.000 alumnos, pero nosotros tenemos en el sector oficial y subvencionado más de 1.400.000 alumnos”, explicó.

De igual manera, dijo que se necesitan más recursos, ya sea con más impuestos o préstamos para el sector, pero sostuvo que ampliar el margen de contribuyentes y una mayor eficiencia en el combate al contrabando representan solo un 15%, en tanto que el MEC necesita duplicar o triplicar la inversión en educación.

Finalmente, aseguró que seguirá acompañando a los alumnos en el pedido de más presupuesto desde donde le toque estar después del cambio de gobierno que se dará el próximo 15 de agosto.

Según cifras oficiales del propio Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), hay unas 12.000 salas de clases en mal estado en las escuelas públicas del país, de las cuales 200 presentan riesgo de derrumbe.

Más de 1.200.000 estudiantes retornaron a las aulas en 8.648 instituciones educativas públicas. A estos se suman alumnos de instituciones del sector privado que también arrancan las actividades esta semana.

“Hemos invertido USD 200 millones, necesitamos USD 410 millones y solo he dejado para el próximo gobierno USD 130 millones. Me hubiera gustado implementar el Plan Nacional de Desarrollo 2040 y obtener los USD 400 millones, me hubiera gustado, por eso digo que he fracasado y he logrado parcialmente los USD 130 millones que espero el Congreso apruebe”, había cuestionado el ministro al inicio de las clases.