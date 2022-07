Los senadores expusieron sobre la politización de la Justicia y exigieron tener explicaciones sobre los datos publicados en una investigación periodística del diario Última Hora. El proyecto fue presentado por el senador Lucas Aquino.

"En mi presentación, en el Consejo de la Magistratura aclaré que hay personas afiliadas a otros partidos no solo la ANR. La Constitución Nacional lo prohíbe expresamente, la ley del Ministerio Público, de la Corte Suprema, el código de ética del Poder Judicial y de la Fiscalía. Esto no es opcional", sostuvo durante el debate el senador Pedro Santa Cruz.

Mencionó que este jueves presentó una denuncia ante la Fiscalía, con los nombres de los agentes que están afiliados a los partidos políticos y reiteró que esto no se trata de un ataque político.

Dijo que de la misma manera presentará los nombres de los magistrados ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura (CM) y el JEM.

Por su parte, el senador Hugo Richer explicó que el problema no es con la institución partidaria. No obstante, cuestionó que no haya un pronunciamiento sobre el tema por parte de los partidos políticos, y lamentó que las autoridades partidarias evadan tomar un posición sobre lo que sucede a nivel país.

Asimismo, el senador Ramón Eusebio Alvarenga señaló que es importante que los ciudadanos tengan una justicia independiente. "Estoy de acuerdo con el proyecto en general, estimo que está mal generalizar, habría que poner nombres", consideró.

"Conviene puntualizar que la Constitución y las leyes prohíben estas actividades y que las instituciones deben garantizar el cumplimiento de la ley. Las autoridades responsables deben castigar el incumplimiento de esta ley", reiteró.

De acuerdo con la investigación existen en total 396 fiscales, de los cuales 258 son colorados, y 41 votaron en la última interna, el 20 de junio de 2021.

En el Poder Judicial, existen 942 magistrados (754 jueces y 188 camaristas), de los cuales, 369 (326 jueces y 43 camaristas) son afiliados al Partido Colorado. Igualmente, 30 jueces de Paz y de primera instancia votaron en la última interna.