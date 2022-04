Senado aprueba deuda para que subsidio a combustibles llegue a emblemas privados

La normativa es similar a la que habría sido rechazada por el Congreso antes de la aprobación del subsidio desde Petropar. No obstante, ante la presión de los empresarios, se propuso ampliar el subsidio.

Los senadores además abogaron por derogar la reciente ley creada para subsidiar los combustibles Gasoil tipo III y la nafta de 93 octanos comercializados en las estaciones de servicios de Petropar. Esta iniciativa legislativa está vigente desde hace 10 días y fue promulgada como una solución eventual ante la oleada de subas constantes del precio de los hidrocarburos y, actualmente, alcanzaron cifras récords.

El proyecto de ley establece, además, la vigencia de tres meses desde su promulgación. Asimismo se prohíbe la venta de combustibles subsidiados en bidones o camiones cisterna y se fija un tope de 5 litros para la venta a vehículos con chapa extranjera. Asimismo se exceptúa la obligación de presentar declaraciones juradas a los empleados de las refinerías que proveen de combustibles al país.

En el caso de que la propuesta de normativa sea sancionada por el Congreso Nacional, será el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, el que reglamente el proyecto de ley.

Lea más: Emblemas privados quieren eliminar "competencia desleal" de Petropar

Entre otras cosas, el proyecto de ley establece que la estructura de costo de la petrolera estatal sea la base para las importaciones de combustibles. Con respecto a la compensación que reciben los empresarios, uno de los artículos establece que se deberá considerar el stock existente y los lotes en camino para el cálculo de estos montos.

El senador colorado Juan Darío Monges aseguró que el subsidio que actualmente solo beneficia a Petróleos Paraguayos (Petropar) ya derivó en el despido o suspensión de unos 8.000 empleados del sector privado.

El legislador oficialista hizo de vocero del Poder Ejecutivo durante la sesión. El mismo aseguró que el subsidio no será para los emblemas privados, sino para los usuarios en general.

“Este proyecto involucra al universo del abordaje y no solo al 14% del mercado de combustibles”, dijo Monges. Asimismo, el senador planteó que el pleno se constituya en comisión para dictaminar el texto.

Juan Darío Monges afirmó que esta medida dará fortaleza a las empresas privadas que importan combustibles para contribuir con Petropar en la búsqueda de nuevos mercados ante la crisis internacional del petróleo.

Por su parte, la senadora colorada Lilian Samaniego aseguró que países de la región están estableciendo medidas similares de manera a amortiguar la escalada de precios de combustibles. La legisladora pidió acompañar la normativa.

Relacionado: Senado convoca a sesión para tratar ley que subsidia combustibles

El senador colorado Rodolfo Friedmann aseguró que el proyecto de ley no fue planteado a las apuradas y afirmó que el subsidio será para los usuarios y no para los emblemas privados. "El consumidor final, el fletero, será beneficiado. La vigente ley la aprobamos con la mejor voluntad, pero no llega a todos los paraguayos", dijo.

Fernando Silva Facetti (PLRA) aseguró que, a pesar de que se aprobó el subsidio a Petropar, los precios de los supermercados subieron debido a que esto no llegó realmente a la cadena de transporte como se esperaba.

En lo que respecta a la Cámara de Diputados, el diputado Emilio Pavón propuso un nuevo proyecto de ley por el que se busca eliminar el impuesto selectivo al consumo del diésel y reducir este gravamen en las naftas al 17%. El legislador explicó que esto tendría un impacto de solo USD 16 millones al mes.

Venia del Ejecutivo

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien visitó el Congreso este martes, se refirió hacia las iniciativas que buscan que el subsidio de precios llegue a los emblemas privados, expresando una postura favorable hacia expandir el subsidio.

“Fue el Congreso el que estableció que el subsidio sea solo hacia Petropar, pero si ellos modifican vamos a aceptarlo. Es imposible que solo Petropar tenga esa ventaja ya que físicamente no le da para abastecer a todos”, adelantó.

El cambio de postura en el Congreso sobre la ley Petropar se da tras la intensa presión realizada desde los emblemas privados, quienes actualmente comercializan, a diferencia de Petropar, unos G. 2.500 más caro los combustibles.