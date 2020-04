Sancionan ley que impide cargos académicos a legisladores y ministros de la Corte

El proyecto se rechazó tres meses después en el Senado y volvió en noviembre del año pasado a la Cámara Baja, que se ratificó en la iniciativa.

Este miércoles, por segunda vez, fue estudiado en sesión extraordinaria de forma virtual por los senadores, que para el rechazo definitivo debían reunir 30 votos. Sin embargo, no se contó con la cantidad suficiente, por lo que quedó sancionado el texto propuesto por la Cámara de Diputados.

Ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

La propuesta sostiene que los ministros de la Corte Suprema de Justicia, los miembros titulares de las Cámaras de Diputados y Senadores, y los referidos en los artículos 241 y 254 de la Constitución Nacional no podrán ser electos, designados o nombrados para ejercer cargos académicos en universidades o institutos superiores.

Es decir que en simultáneo no podrán desempeñarse como rector, vicerrector, decano y vicedecano o director general de instituciones educativas del nivel superior, mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones.

Ley anti-Víctor Ríos vs. Riera "zapatito blanco"

El proyecto fue nombrado por algunos como la "ley anti-Víctor Ríos", debido a que el senador liberal ejerce el cargo de rector en la Universidad de Pilar, y en su momento había planteado reducir el salario de los legisladores y equipararlos con los docentes.

En un momento dado, durante la sesión de este miércoles, ese tema subió de tono cuando el senador del Partido Colorado Enrique Riera acusó a Ríos de ser titular de varias cátedras universitarias y no asistir para dar clases, poniendo en reemplazo a su esposa, que ya cuenta con otros cargos públicos.

En eso también citó a una hermana del político liberal, de quien señaló que está en la Corte Suprema de Justicia y además es docente de la Universidad de Pilar.

Esto exaltó al parlamentario colorado Juan Darío Monges, quien en su intervención lo reprendió con duras palabras, por haber descalificado a la máxima instancia judicial. En pleno debate sobre el proyecto dijo que lo quiso hacer callar por sus afirmaciones, y le pidió que no se jacte de impoluto.

Soltó que cuando falleció el ex vicepresidente Luis María Argaña, Riera había recibido dinero. "Y nosotros te agarramos. Este Enrique Riera 'zapatito blanco' a mí no me va a hacer temblar. Y me vuelvo a ratificar en el dictamen que se produjo (por el rechazo), que se basa en el argumento de la Corte, del que nos valemos", dijo.

Víctor Ríos desmintió las acusaciones de Riera, y este por su parte hizo lo mismo con las acusaciones de Monges.