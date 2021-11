En contacto con Última Hora, la propietaria del inmueble, Verónica Cubilla, manifestó que ya realizaron la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional y el Juzgado, pero piden mayor celeridad en el caso, teniendo en cuenta que el sitio está sufriendo constantes daños por parte de los inquilinos, además reclamó supuestos maltratos por parte de los mismos.

“Ellos destrozaron la oficina, nos dejaron sin piso, sin luces, un desastre. Nosotros necesitamos que salgan, que se vayan. Ya hicimos las denuncias como corresponde, pero la ley no puede ser tan lenta cuando te están destrozando la galería”, expresó acongojada la mujer, quien añadió: “Sobre todo es el maltrato que yo recibo por parte de los inquilinos porque ellos creen que son los dueños”.

Explicó que son 15 los locales dentro de la galería, de los cuales Long Bar ahora ocupa ocho desde hace 9 años, mientras que Long Beach está instalado desde hace alrededor de 2 o 3 años. Este último, según la propietaria, nunca contó con ningún contrato porque los inquilinos no quisieron firmar y que, las pocas veces que pagan, lo hacen con firma deficiente o sin fondo, o a plazos larguísimos.

“Cuando nosotros les decimos que no toquen la parte eléctrica, se ríen de nosotros en la cara y siguen tocando la parte eléctrica que ya destrozaron. Tocaron la fuente del motor de agua y ya no tengo más esa fuente. Yo no puedo alquilarles a otras personas mientras siga el conflicto con esta gente. Y ellos se ufanan de hacer concierto aquí, concierto allá y a nosotros no nos pagan, nos deben mucha plata”, sentenció.

Finalmente, manifestó que los dueños del local gastronómico están funcionando mediante un generador a combustible que, incluso, ya se llegó a encender en un momento dado, por lo que están con temor de que pueda ocasionar un incendio mayor, que afecte todo el predio, así como a los vecinos.

“Estoy aterrorizada de que eso pueda incendiarse un día y se destruya todo”, refirió, agregando que los dueños de Long Bar pasan un cable frontal grande por la galería que conectan en su cocina, el cual está permitido en caso de quedar sin luz, pero no todos los días.

Desde Última Hora, intentamos comunicarnos con los dueños de Long Bar y Long Beach, pero no respondieron a ninguna de nuestras llamadas hechas al teléfono de Long Bar.

En agosto de este año, la Municipalidad de Asunción intervino el local gastronómico, tras denuncias en las redes sociales sobre la supuesta presencia de roedores en la cocina, incluso, se difundieron videos donde se veían ratones en el lugar.

No obstante, tras la inspección, desde el Municipio señalaron que encontraron falencias en la parte de la cocina, pero alegaron que no se podía pedir el cierre del local.

En ese entonces, los dueños de Long Bar, a través de un comunicado, explicaron que el video fue grabado durante la cuarentena total a causa del Covid-19, lo que obligó a mantener cerrado el local por casi cinco meses y que la cocina "se encontraba obviamente" en estado de abandono.