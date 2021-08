Comuna interviene bar por supuesta presencia de roedores

Fernando López, director de la Dirección de Defensa del Consumidor, manifestó en conversación con NPY que la intervención se realiza a fin de constatar la denuncia que fue viralizada en las redes sociales y en base a lo que se constate se tomarán las medidas correspondientes.

"Estaremos haciendo este procedimiento que es de oficio, después de la denuncia que se ha realizado. Participan la Dirección de Defensa del Consumidor, el Departamento de Control de Establecimientos, el Departamento de Control de Productos Naturales como Productos Procesados, también un equipo de desinfección contra las plagas y estas ratas que se viralizaron en dicho video", explicó.

Tras la inspección manifestó que encontraron que existen falencias en la parte de la cocina, tienen algunos azulejos rotos, tienen algunas rejillas que deben estar con valla metálica, no de la manera en que están tapando, con elementos de plástico, por lo que el Municipio les notificará y la semana que viene verificarán nuevamente si dieron cumplimiento o no. Indicaron que si no cumplen las disposiciones, se endurecerán las medidas.

Manifestó que los encargados del local hicieron la limpieza, no existen basuras, hay pintura fresca con olor bastante fuerte e hicieron fumigaciones.

"Con todo lo que encontramos no podemos pedir el cese del funcionamiento porque los técnicos recomiendan que se ventile 24 horas para que esté en condiciones para operar. La gastronomía fue golpeada duramente en la pandemia y la gente quiere retornar a la normalidad, pero los controles se van a intensificar por parte del Municipio", agregó.

Manifestó que la cocina no va a poder funcionar y que los técnicos definirán si van a operar o no durante 24 horas. Además comentó que verificarán dos locales más porque la gente tiene que tener certeza de que el local en donde concurre esté en condiciones a fin de evitar intoxicaciones.

El video viralizado fue realizado por Kevin Houston, hijo de la propietaria del local gastronómico, quien lo publicó a través de su cuenta de Instagram.

Versión del local gastronómico

Por su parte, el local gastronómico emitió un comunicado en el cual explica que el video fue grabado durante la cuarentena total a causa del Covid-19, lo que obligó a mantener cerrado el local por casi cinco meses y que la cocina "se encontraba obviamente" en estado de abandono.

El texto manifiesta que en el material se podrá comprobar que no hay sillas ni mesas, ni elementos que hagan suponer que el local haya estado abierto.

"Este video es mal intencionado y por ello tendrá fuertes consecuencias legales, pues nos reiteramos en que el mismo fue grabado en cuarentena total con el bar cerrado, por casi cinco meses", expresó.

El local afirma que están de vuelta y que "trabajan como siempre bajo todas las normas y controles establecidas por la Municipalidad de Asunción y nuestra cocina actual, que no es la del video, se encuentra en estado impecable".