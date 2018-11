Posponen sanción a Zulma Gómez y Paraguayo Cubas

Si bien el documento se puso a consideración del pleno, no se lograron los votos necesarios para su tratamiento sobre tablas. El proyecto fue derivado a diferentes comisiones para su análisis.

La legisladora liberal solicitó la sanción, tras lo ocurrido el jueves de la semana pasada, donde ambos senadores se expresaron en términos vulgares y groseros.

Gómez argumentó que ambos incurrieron en prohibiciones contenidas en el artículo 154 del reglamento de la Cámara de Senadores, en aplicación del artículo 90 de la Constitución Nacional.

“Por la actuación del senador Paraguayo Cubas y yo, Zulma Gómez, en la sesión anterior, merecemos que el pleno nos aplique lo que establece el reglamento interno. La suspensión por 60 días sin goce de sueldo”, expresó ante el pleno.

Asimismo, la senadora recordó que Cubas solicitó a sus colegas sancionarlo en el caso de que vuelva a protagonizar hechos irregulares o vuelva a pronunciar improperios. Sin embargo, reclamó que no se tomaron acciones al respecto.

Zulma Gómez sobre Payo Cubas Intervención de la senadora liberal Zulma Gómez. Gentileza.

“Seguro que no tienen miedo de sancionarme a mí, y no podemos seguir permitiendo a un senador que viene a corregirnos. No tengamos miedo, hay mucha gente que no está de acuerdo con el actuar del senador”, manifestó, refiriéndose a Payo Cubas.

Por su parte, el senador Paraguayo Cubas justificó que no protagonizó actos irregulares durante las sesiones de la Cámara.

Explicó que, si bien utilizó un vocabulario vulgar el jueves de la semana pasada tras el levantamiento de la sesión ordinaria, este está permitido por la Constitución Nacional en el apartado que avala la libertad de expresión.

“Estoy muy contento por lo que ocurrió, porque, gracias a eso, hoy se dio inicio a la sesión con 33 senadores. No tengo problema con la sanción”, dijo.

Tras un debate de varios minutos, algunos parlamentarios se mostraron a favor y en contra de la sanción. No obstante, el proyecto fue derivado a comisiones.