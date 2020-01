En un audio revelado por el abogado de Ferreiro, se escucha a Soares decir que Petta intervino “con un personaje para intentar frenar lo de Mario”, haciendo alusión a una "masacre" que se orquestó para derrocar políticamente al ex jefe comunal.

En ese sentido, Eduardo Petta afirmó que tuvo una comunicación con Camilo Soares en abril del 2018, cuando cumplía funciones como senador, y que Soares le informó sobre un caso de corrupción, relacionado con una "oficina de recaudación paralela".

“Camilo Soares se comunicó conmigo, me habló de una persona que estaba dentro de la Municipalidad y estaba relacionada a un hecho de corrupción interna. Yo le sugerí que formule una denuncia penal o pida una investigación periodística”, expresó en una entrevista concedida a Monumental 1080 AM.

Petta mencionó que en aquel momento el Senado atravesaba una posible pérdida de investidura de Adolfo Ferreiro, hermano del ex intendente de Asunción, cuando Soares le facilitó capturas de conversaciones que guardaban relación con la denuncia.

Finalmente, el ex legislador indicó que el entonces titular del Partido Movimiento al Socialismo (PMAS) nunca realizó la denuncia y que desconoce por qué no lo hizo.

Indicó que el mismo pasó el caso a un medio de comunicación para entablar una investigación periodística, pero tampoco se llegó a ninguna novedad.

Audios sobre "masacre" contra Mario

Nuevos audios dados a conocer a través del programa La Lupa dan a entender que Camilo Soares estaba operando políticamente y tenía arreglado con la Fiscalía un plan para hacer caer al ex intendente de Asunción.

En el material se escucha una conversación atribuida a Camilo, en donde dice que se contactó con un fiscal y que la intención era “masacrar a (Mario) Ferreiro”.

“Estamos ahora diseñando todo, ya se contactó con un fiscal, ya está haciendo lo que tiene que hacer un fiscal, se le va a caer encima y se les va a masacrar a estos tipos y va a tener su efecto expansivo”, indica supuestamente Soares en el audio.

También se menciona el nombre de Horacio, supuestamente el ex presidente de la República, Horacio Cartes. “Yo no quiero agarrar plata viva de Horacio porque eso sí me va a poner a mí en una dependencia y me va a afectar”, se escucha.

Según explicó el abogado del ex intendente, Guillermo Ferreiro, montar una causa, falsificar pruebas y perseguir a una persona con prueba fraguada son delitos.