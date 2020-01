Abogado revela más audios y dice que se orquestó “masacre” contra Mario

Aparecen nuevos audios que salpican a Camilo Soares (ex ministro de Emergencia Nacional) donde supuestamente orquestó todo el plan para “masacrar” al ex intendente Mario Ferreiro, imputado por la fiscala Stella Maris Cano ante investigación por la supuesta caja paralela en la Municipalidad de Asunción.

En exclusiva, durante el programa La Lupa de Telefuturo, el abogado Guillermo Ferreiro, sobrino del ex intendente, presentó el material audiovisual y denunció que Camilo estaba operando políticamente y que tenía todo arreglado con la Fiscalía. En el audio se escucha una conversación atribuida a Camilo, en donde dice que se contactó con un fiscal y que la intención era “masacrar a Ferreiro”.

“Estamos ahora diseñando todo, ya se contactó con un fiscal, ya está haciendo lo que tiene que hacer un fiscal, se le va a caer encima y se les va a masacrar a estos tipos y va a tener su efecto expansivo”, indica supuestamente Camilo en el audio. En varios tramos de la conversación se menciona el nombre de Horacio (sería el ex presidente Horacio Cartes) donde refiere que no quería agarrar su dinero. “Yo no quiero agarrar plata viva de Horacio porque eso sí me va a poner a mí en una dependencia y me va a afectar”, acotó.

Siguiendo la conversación, en el audio se escucha que inclusive intervino Petta “con un personaje allí para intentar frenar lo de Mario”.

MASACRE. Para el abogado del ex intendente, montar una causa, falsificar pruebas, perseguir a una persona con prueba fraguada es un delito. Apuntó que si uno lee la imputación fiscal contra Mario sigue el discurso extorsivo que hacía Camilo hace dos años exigiendo dinero.

“Mirá, este desde el teléfono de Horacio. Y yo le digo hola presi, te quiero informar que Miki Cardona me acaba de decir que no encuentra respuesta de esta gente, por lo cual él no puede responderme”, sigue el audio en alusión al empresario involucrado en la gestión tributaria. Se escucha mencionar que ante la falta de arreglo, el plan B es la “masacre”. En otro momento del material, señala que cuando Ferreiro se entera que Horacio (Cartes) le llama, se entrega. “Me hace decir que está bien, vamos a cumplir contigo y dos días después cambia completamente”, agrega.

Menciona que hubo una conversación entre Mario y Cartes, a través de Hugo Ramírez. “Estaba Hugo Ramírez ahí en su casa y le pasa el teléfono a Horacio y estaba Mario del otro lado y Mario le preguntó por teléfono si es cierto presidente que vos me querés tumbar y compañía. Entonces ríe y le dije qué tontería”, acotó.

Supuestamente, Ramírez le dice luego a Mario que logró “desenchufar a Camilo” y que le iba a salvar a cambio de un negocio. “A menos que Horacio me diga: ‘Tomá un palo y te soluciono el tema’, no tiene sentido eso. ¿Entendés?, entonces Bachi volvió a hablar con Horacio y el otro le dice plan B y vayan ustedes donde tienen que ir, denle un ultimátum a Mario; no le cumple y revienten con todo y Hugo que se acomode”, se escucha en el audio.