El escándalo en cuestión derivó en un intento frustrado de juicio político a Mario Abdo en 2019 y la salida de Luis Castiglioni de la Cancillería y de José Alberto Alderete de Itaipú Binacional.

“Para operativizar, necesitaban que se convierta en un contrato entre la ANDE y la Itaipú y fue ahí donde nosotros nos plantamos en no firmar ese contrato. El contrato es lo que me llevó Federico González el 24 de julio a la mañana y yo le dije que eso no estaba bien”, manifestó Ferreira a la 780 AM.

Asimismo, indicó que el acta ya fue firmada por otras personas de forma secreta —entre ellas, el ex embajador ante el Brasil, Hugo Saguier— y sin contarle a la ANDE sobre el contenido, pero que desde que se enteraron manifestaron su desacuerdo desde su administración en la empresa estatal.

“Él (González) fue quien me llevó de parte del señor presidente de la República y me dijo que si yo no firmaba ese día, yo debía renunciar, entonces yo renuncié en el acto. Agarré un papel, escribí la renuncia, hice una copia, le pedí un recibido, que está con su firma”, remarcó.

Ferreira también explicó que el ex director de la Itaipú, Alberto Alderete, como también el ex director técnico José Sánchez Tillería ya le habían enseñado el contrato en sede de la binacional, pero que les explicó que el documento tenía problemas, debido a que estaba en contra de la posición histórica, en el sentido de que la energía excedente era prioridad para Paraguay desde el 2007, cuando se le concedió a Brasil que pueda contratar dos turbinas más.

“Fue ese derecho que estaba siendo cedido sin que Paraguay reciba absolutamente nada a cambio”, detalló.

González se desempeñaba como consejero de Abdo Benítez al momento de la firma del acta secreta. Posteriormente, pasó a desempeñarse como asesor en Asuntos Internacionales; recientemente ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores y ahora pasó a la Itaipú, tras la renuncia de Ernst Bergen.

Futuro de Itaipú

Entre otras cosas, Ferreira sostuvo que el futuro de Itaipú le preocupa, ya que Eletrobras aún no paga su deuda del año 2018, pese a que en el 2019 tanto brasileños y paraguayos acordaron que la misma se tenía que pagar.

“A nosotros se nos coaccionó como país no pagando la deuda de energía y si no ejercemos nuestro derecho de que ellos paguen por lo que llevaron, más de dos años, todavía no pagan, me preocupa el día de mañana, se ponen la cosas difíciles, y van a volver nomás a no pagar y coaccionar al Paraguay de esta manera”, aseveró.

Finalmente, recordó que la ANDE debió alrededor de USD 130 millones a la Itaipú desde 1999 y que tuvo que pagar 1% de interés en dólares.

La firma del acta secreta de Itaipú se originó en el mes de mayo del año 2019 y la misma afectaba, según los expertos, a los intereses del Paraguay con respecto a la contratación de energía eléctrica de la binacional.

El escándalo derivó en dos pedidos de juicios políticos contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su vicepresidente Hugo Velázquez, pero gracias al apoyo del ex presidente Horacio Cartes y su movimiento las propuestas no prosperaron.