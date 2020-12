Campaña cree que Abdo se apresta a entregar la soberanía energética

La campaña Itaipú 2023 Causa Nacional, compuesta principalmente por representantes de partidos de oposición, sindicatos y técnicos del sector energético, se pronunció ante declaraciones del canciller Federico González sobre la revisión del Anexo C del Tratado de la binacional, en una reciente entrevista con ÚH.

Para el grupo, el Gobierno de Mario Abdo Benítez se apresta a “entregar la soberanía hidroeléctrica de Itaipú” y consideran que existe una carencia de propuestas al respecto. Cuestionan que hasta ahora se desconoce cuál es la agenda de las autoridades nacionales, pese a que se anuncia un inminente inicio de las negociaciones.

Asimismo, sostienen que el presidente de la República optó por una estrategia secretista y no participativa, “con la que ha fracasado reiteradamente el país y más aún Abdo Benítez, como se pudo constatar con el acta secreta de Itaipú”.

Los miembros de la campaña aseguran que el canciller “se compara con un jugador de póquer, para excusarse de revelar cuál es la agenda del Gobierno” y que Paraguay debe adoptar una política de plena transparencia, con objetivos compartidos con la ciudadanía, e incluso otros países. “La agenda secreta y no participativa actual es, en realidad, la agenda de Bolsonaro, que ingenua o perversamente ha adoptado el Gobierno de Abdo Benítez”, indican en un comunicado.

NECESARIO. Por otra parte, refieren que Marito demuestra falta de voluntad para construir la infraestructura eléctrica que permita al país disponer del 100% de la energía que le corresponde de la binacional paraguayo-brasileña.

“El canciller sostiene que con la subestación (SE) en Yguazú el Paraguay va ‘(...) a llegar a ese objetivo de poder disponer del 100% de esa energía’. Esta afirmación es falsa”, comentan.

“De acuerdo con los planes de ANDE (Administración Nacional de Electricidad), con suerte se terminará en el 2023 tal subestación, pero que no conduce a nada, y no se podrá instalar –a esta altura es imposible– un parque industrial allí, que consuma toda nuestra energía”, agregan.

De esta manera, según la visión de Causa Nacional, las autoridades se encaminan a no contratar toda la potencia y energía de Itaipú en el 2023. “Todo lo anterior hace traslucir que la política del Gobierno de Abdo Benítez es no hacer las obras de infraestructura a tiempo y, así, no contratar ni ejercer la soberanía hidroeléctrica. En ningún momento el canciller dice que el Paraguay contratará el 100% de nuestra potencia y energía de Itaipú”, explican.

ADELANTO. Otro aspecto que el grupo aborda es la intención de adelantar las negociaciones, bajo argumento de que en el 2022 el costo del servicio de Itaipú será menor. “Así, busca sellar un acuerdo sobre el Anexo C de Itaipú sin obras de infraestructura eléctrica terminadas, sin intentar siquiera exportar los excedentes hidroeléctricos a terceros países, sin intentar ejercer la soberanía hidroeléctrica”, manifiestan.

“La falacia de que el costo del servicio de electricidad de Itaipú va a bajar en el 2022, y que por eso sería importante iniciar ‘el proceso de revisión antes del 2023’, carece de todo fundamento. Hoy mismo el costo real del servicio de electricidad de Itaipú es inferior a la tarifa, que es superior al costo, y por ello resultan excedentes que se utilizan espuriamente en viaductos y puentes, discrecionalmente, para beneficio de las empresas ‘amigas’”, argumentan en el documento.