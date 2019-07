Paraguay propone a Brasil un acuerdo sobre el sector automotriz

La medida brasileña puso en alerta al Gobierno y a los empresarios paraguayos, ya que la producción de autopartes mueve un volumen de USD 300 millones en exportaciones a Brasil, según datos de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap).

Lea más: Brasil aplica arancel extra Mercosur para autopartes de Paraguay

La situación obligó a que este martes se reunieran el canciller Luis Alberto Castiglioni; la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer; el ministro de Hacienda, Benigno López, y la presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap), Carina Daher, para tomar medidas al respecto.

Tras la reunión, Cramer informó que el Gobierno decidió tomar "acciones inmediatas y a mediano plazo", entre las que se incluye ese "borrador de acuerdo sobre el sector automotriz".

Lea también: Autopartes: Afirman que Brasil pide el fin de los autos usados

El documento ya fue entregado durante este día al encargado de negocios de la Embajada del Brasil en Asunción y, también, se envió por valija diplomática al país vecino, para que el embajador paraguayo, Hugo Saguier, lo entregue en Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

Castiglioni insistió durante la rueda de prensa en que las negociaciones sobre los rubros automotriz y azucarero están "esperando desde hace mucho tiempo", en alusión a esa exclusión del Acuerdo del Mercosur, hace casi 30 años.

El canciller recordó que el Ejecutivo anterior impulsó "iniciativas para tener un acuerdo" que no convencieron al actual Gobierno, al entender que resultaba "lesivo" a los intereses de Paraguay.

Nota relacionada: Acuerdo Mercosur-UE puede beneficiar al sector de la maquila

"La actual administración consideró que no fue adecuadamente negociado, que no respondía a los intereses objetivos de la República de Paraguay y no aceptamos ese borrador de acuerdo (del Gobierno anterior)", subrayó.

El canciller agregó que la reunión de Saguier con las autoridades brasileñas se engloba ya "dentro del nuevo inicio de negociaciones para tener el acuerdo final automotriz".