Para senador Barrios "gracias a Dios" ternados para Corte son colorados

El senador Antonio Barrios aseguró que la terna no formó parte de negociaciones políticas.

"Lo de la terna es una sorpresa. Había gente con mayor puntaje, de repente tenemos esta terna. Vamos a trabajar sobre eso y vamos a dialogar entre todos los colorados a ver a quién elegimos. Gracias a Dios creo que toditos son colorados los que están en la terna, me parece", expresó este martes el parlamentario que responde al movimiento Honor Colorado, en conversación con periodistas acreditados al Senado.

Al ser consultado si no deberían ser apolíticas las personas al mando de la Justicia, Barrios respondió: "Eso no existe, seamos realistas, soy un tipo bastante sincero en ese sentido. Por supuesto que nos conviene que sea colorado. No creo que nadie sea dueño de ningún ministro, pero sí vamos a tener a un correligionario dentro de la Corte".

Nota relacionada: Colegio de Abogados lamenta falta de un perfil constitucional en ternados para la CSJ

Acto seguido, aclaró que todos los ministros deben estar al servicio de todos los paraguayos, sin distinción de partidos políticos.

El congresista afirmó que la conformación de la terna para el cargo que dejó Myriam Peña tras jubilarse como ministra de Corte no formó parte del llamado operativo cicatriz, la gran alianza que pretenden referentes de Honor Colorado y Colorado Añetete.

El lunes pasado, el Consejo de la Magistratura integró la terna. Ahora deberá ser remitida a la Cámara Alta para que uno de ellos sea seleccionado. El Poder Ejecutivo deberá, posteriormente, dar su acuerdo a la propuesta del Senado.

Lea más: Consejo definió terna para la CSJ y ahora el Senado debe elegir a uno

Aún no negocian mesa directiva del Senado

Por otro lado, el senador Barrios señaló que aún no se están dando negociaciones por la conformación de la Mesa Directiva del Senado. En junio se renovaría el espacio.

"Evidentemente, cada grupo político tiene interés en presidir, nosotros también tenemos interés de que presida alguien de Honor Colorado, así como es lógico que lo quiera el Frente Guasu y otra de las nucleaciones políticas. Seguramente en el trascurso de los meses se va a ir aclarando y haciendo las negociaciones", comentó el legislador y ex ministro de Salud del gobierno de Horacio Cartes.

En ese sentido, aseguró que actualmente, el partido está buscando crear consensos, de cara a las próximas elecciones municipales.