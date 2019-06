Pantera recibió nuevo equipo de entrenamiento para boxeo

El kit contenía guantes de púgil, pantalón buzo, campera, shorts, sudaderas, botines, vendas, guantillas de contragolpes, protector de cabeza de rival (boxing), saco costal y bolso deportivo, personalizados con su nombre, informó la cartera de Estado.

“Estamos orgullosos de poder apostar a la reinserción, de poder apoyar a un campeón de la talla de Richard que está resurgiendo desde abajo y, así como a él, apostaremos a todos los atletas que se esfuercen con sacrificio y disciplina”, dijo Patricia Samudio, presidenta de Petropar.

El atleta se mostró bastante confiado en obtener el título y expresó que, si lo logra, será gracias al apoyo que recibe de las autoridades, además de no olvidar a Dios, en la lucha más importante que tiene que es la reinserción social.

“Estuve alguna vez tocando fondo, pero me metí en la cabeza que no tenía a nadie alrededor mío y que me tenía que levantar. Ahora veo el fruto de lo que me propuse y no voy a parar, pensando además que detrás hay más de cien personas siguiendo mis pasos”, reflexionó.

Recordando su historia, mencionó que fue boxeador y alcanzó varios campeonatos, pero lo que lo terminó derrotando fue la falta de apoyo. “Recurrí a otra cosa (drogas), cayendo, tocando fondo. Ahora me levanté y demostraré lo que realmente soy: un guerrero paraguayo”, finalizó Moray.

Con todo un penal alentándolo, Richard Moray se disputará el torneo con el brasileño Carlos Caolho de Jesús. Aún queda pendiente saber dónde se realizará el evento.