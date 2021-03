Julio Ullón (i), Daniel Centurión (c) y Mauricio Espínola (d) en el Palacio de Gobierno.

El cuestionamiento del jefe de la Comuna capitalina y precandidato a intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez , a través de Twitter, al presidente de la República, Mario Abdo Benítez , no tardó en generar reacciones en el oficialismo.

Referentes políticos que forman parte del entorno y movimiento Colorado Añetete, liderado por el jefe de Estado, en seguida se pronunciaron al respecto, en defensa del mandatario.

Rodríguez le cuestionó al presidente de la República sobre el dinero que debía ser destinado a la compra de insumos en el marco de la emergencia sanitaria. "Paraguay está mal! ¡¡Nadie se anima a decir!! Yo digo. ¿Dónde está la plata? Ponete el saco", tuiteó este domingo.

Uno de los que le respondió fue Daniel Centurión, quien cuenta con el aval del oficialismo para enfrentarse a Nenecho en las elecciones de la ANR. Le reclamó el uso de recursos municipales.

"Por qué primero no empezás a transparentar los fondos municipales, la ciudadanía quiere saber qué hiciste de los fondos utilizados en pandemia, te negaste a dar informes, no tenés autoridad moral, cumplí tu obligación", le contestó.

Por su parte, Julio Ullón, quien descabalgó de su precandidatura por capital pero todavía forma parte del sector oficialista, comentó el tuit de Centurión con ataques contra Nenecho Rodríguez. "Facturó más de 15 mil millones por el covid, no levantó en el portal y no rindió cuentas a la Junta y a la ciudadanía (sic)", escribió.

Mientras que Mauricio Espínola, secretario privado del presidente de la República, también salió al paso del cuestionamiento de Rodríguez, cuya precandidatura cuenta con el apoyo del movimiento Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes, para las próximas elecciones internas partidarias de junio.

"@oscarodriguezpy Hno como representante de Concordia te quiero dar un consejo y pedirte: 1. No ataques a quien te brindo su apoyo. 2. No ataques ni niegues a aquel que busca la unidad desde el partido a toda la República. "EL PARAGUAY NOS NECESITA UNIDOS" (sic).", expresó el funcionario.

Incluso, el coordinador de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando, Emilio Fuster, respondió con dureza el reclamo contra Mario Abdo Benítez. "Asunción está mal por presentar candidatos de fustes pueriles. Me dicen que surgió en el conejo. Así nos va", contestó.

Rodríguez no solo causó roncha en el oficialismo, también provocó críticas de varios otros usuarios en las redes sociales, que apuntaron que "vive en un termo" y que no se expidió sobre el caso de la enfermera del Ineram y candidata a concejal de su movimiento Orden Republicano (OR) Eva Caje, quien hizo campaña con medicamentos.

En una serie de respuestas a los reclamos, que hacían alusión a Cartes, el jefe comunal negó incluso tener "patrón".

La expresión del intendente de Asunción en Twitter guarda relación con el colapso del sistema de salud ante faltantes de medicamentos para pacientes graves, camas de Terapia ocupadas en su totalidad y con el lento arribo de las vacunas contra el Covid-19, que revivió la intención de la oposición de impulsar un juicio político a Mario Abdo.