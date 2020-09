Obdulia Florenciano realiza crucifixión simbólica para pedir datos de Edelio

"No te vamos a dejar impune mi querido hijo, mientras pueda voy a luchar por vos mi querido hijo", dijo desconsolada entre llantos, con las manos atadas con cadenas por una cruz.

En el sitio también estuvo presente don Apolonio Morínigo, padre del uniformado, como así también sus hermanos.

La familia exige que a las 8.00 de este jueves el ministro de Interior, Euclides Acevedo, se presente en la vivienda de Obdulia Florenciano, de lo contratrio amenazan con quemar cubiertas sobre la ruta PY05 frente al local del CODI.

Alrededor de las 16.15 doña Obdulia Florenciano salió desde su domicilio y se dirigió hasta frente a las instalaciones del CODI. Una vez en el lugar, dio 30 minutos de tiempo para que alguna autoridad vaya junto a ella para conversar, sin embargo, como no obtuvo ninguna respuesta procedió a crucificarse para pedir noticias de su hijo Edelio Morínigo.

Obdulia Florenciano.jpg Doña Obdulia Florenciano y su marido Apolonio Morínigo exigen la búsqueda de su hijo Edelio Morínigo, secuestrado desde el 2014 por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Foto: Gentileza Iván Páez.

Posteriormente, el teniente coronel Luis Apesteguía, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), salió a conversar con doña Obdulia Florenciano, a quien explicó que siempre siguen realizando la búsqueda de Edelio Morínigo.

"Tu hijo en otra época desapareció, a lo mejor la movilización no era la misma que esta época, las autoridades seguro ven tu necesidad y a lo mejor se pondrán en contacto contigo. Yo voy a hacer llegar tu inquietud, no estamos de acuerdo con la decisión que estás tomando, pero es una decisión particular de ustedes. Siempre estamos a las órdenes", refirió.

Por su parte, el coronel Félix Díaz, comandante del CODI, se acercó a la madre de Edelio para solidarizarse y le afirmó que desean encontrar a Edelio Morínigo, a Félix Urbieta y al ex vicepresidente Óscar Denis, y que están realizanto la búsqueda.

"Yo no pierdo las esperanzas de que esté con vida, no puedo decir que haya muerto si no tengo su cuerpo frente mío, para mí Edelio está vivo y mi responsabilidad es buscarlo como si estuviera vivo, también a Félix Urbieta y a Óscar Denis", refirió.

Aseguró que trabajará para el pueblo y que su deber es devolver la paz a la región Norte del país.

"Estamos decididos a seguir con esta lucha", dice madre de Edelio

Horas antes de llegar al CODI, doña Obdulia Florenciano manifestó a los medios de comunicación que ninguna autoridad fue junto a ellos a conversar y ver de qué manera se puede solucionar algún problema.

"Estamos decididos a seguir con esta lucha, no vamos a parar, vemos cómo se vive la desigualdad humana en nuestro país, eso es lo que nos indigna", expresó.

Aseguró que existe una indiferencia y que las autoridades demuestran que no pueden hacer nada por su familia, pero que sí pueden por personas que tienen dinero y que esto no van a aceptar.

Manifestó que recién ahora que secuestraron al ex vicepresidente de la República Óscar Denis las autoridades se están movilizando y que anteriormente no había "miles de vehículos" buscando a su hijo.

Dijo que analizarán qué acciones tomar luego de esta decisión y capaz se acerquen a conversar con los indígenas para volver a ingresar en esta semana en el monte, en busca de Edelio Morínigo.

"A lo mejor solo nosotros vamos a procurar buscarle porque con las autoridades ya no hay caso, en vez de que nos alienten, ven cómo nos tratan y qué esperanzas vamos a tener por ellos, ya no podemos ni conversar", agregó.

Anunció que no descarta ir caminando con la cruz hasta la capital del país porque en varias ocasiones de buena manera ya pidieron ayuda en la búsqueda de su hijo y que las autoridades no les respetan.

Pidió al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, mantener una conversación con él para encontrar una solución.

Mensaje al EPP

Obdulia Florenciano se dirigió al grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al que pidió que den alguna información sobre su hijo.

"Tengan compasión de nosotros, déjennos una carta para saber dónde está el cuerpo de mi hijo", expresó entre llantos.

Padre de Edelio dice que autoridades no los atienden

Por su parte, Apolonio Morínigo, padre de Edelio Morínigo, dijo que las autoridades no los atienden y que están muy enojados.

"Dijimos que nuestra familia estaba bien, en una institución policial, cuidaba de la patria y por qué no le hacen caso, y ahora que cayó uno con plata se traen especialistas de Brasil, de Colombia y lleno de autoridades llegan acá en Arroyito porque Óscar Denis, un político de mucha plata, cayó ahora, por eso se procede así y nos enoja eso", expresó.

Dijo que desde hace dos días ya anunciaban que se iba a llegar a este extremo y dieron oportunidad a las autoridades para que se comuniquen con ellos y no fue así.

Discusión con el ministro del Interior

Doña Obdulia Florenciano contó que en la mañana de este miércoles mantuvo una conversación telefónica con el ministro del Interior, Euclides Acevedo, con quien mantuvo una discusión grave, porque él supuestamente la amenazó.

"No sé por qué me amenazó, él desde hace tiempo falló conmigo porque hizo algo fuera de lugar, y yo le reclamé a través de la prensa y eso le puso nervioso, pero no tuvo carácter por eso que ayer ya no me llamó. Este miércoles me llamó y nos discutimos, yo no me voy a callar de él. Ese señor tiene un gran fracaso dentro de la institución, esta clase no sirve para nuestra autoridad, esta clase no debemos admitir que esté como autoridad competente, su cargo echó por el suelo al discutirse con una mujer campesina sin clase, él se rebaja ante la sociedad", refirió.

Comentó que en varias ocasiones llamó al ministro del Interior y que no le contestaba las llamadas y su secretario siempre le decía que estaba en reunión.

El caso

El efectivo policial fue llevado el 5 de julio del año 2014 por los miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), cuando se encontraba en la estancia Macchi Cué, a 100 kilómetros de la ciudad de Concepción, donde compartía con amigos en su día libre.

Los delincuentes nunca realizaron ningún pedido de dinero por su liberación, pero sí un intento de canje, en el mes de octubre del mismo año, por seis miembros del grupo criminal que se encontraban presos.

La propuesta no fue aceptada por el Gobierno de turno de ese entonces, a cargo de Horacio Cartes, que había asegurado que no negociaría con criminales.

El 18 de ese mismo mes, se tuvo la única prueba de vida del agente, un video en el que aparecía en compañía del entonces secuestrado Arlan Fick.

La última confirmación de que Edelio seguía con vida que obtuvo la familia fue el 26 de diciembre del 2014, un día después de que el joven Arlan Fick fue liberado por el grupo criminal. Fick aseguró que el suboficial seguía con vida, ya que estuvieron juntos los últimos días de su cautiverio.