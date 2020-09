Discusión entre Doña Obdulia y Euclides Acevedo genera críticas

En el material audiovisual se puede escuchar parte de una conversación entre ambos, que se da íntegramente en el idioma guaraní. Según se infiere de la charla, el ministro del Interior llamó a Obdulia para reprocharle por haber expresado algo que afecta a su imagen.

La madre del suboficial secuestrado, con evidente enojo por el reclamo, acusa al secretario de Estado de maltrato y denuncia que no es la primera vez que la llama para ser argel.

obdulia y acevedo

“Yo no tengo miedo de vos y no me amenaces. No me quieras amenazar, así no vas a conseguir nada. No voy a aceptar que me llames para tratarme mal. Así que tranquilizate para que podamos hablar y no seas argel como es tu costumbre. Ya me hiciste una vez y no creas que porque sos ministro y por tener zapatos brillantes me vas a tratar así. ¡No, señor!”, responde la mujer.

Seguidamente, la mamá del suboficial secuestrado cuestiona a Euclides Acevedo por no contestarle las llamadas.

La conversación no tardó en hacerse viral y los internautas criticaron al ministro del Interior por hablar de forma prepotente. Además, aplauden a Obdulia por la forma en que regañó al integrante del Ejecutivo.

Ministro asegura que solo fue un reproche

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, se defendió de las críticas y aseguró que no maltrató a la mamá de Edelio. “No le amenacé, le reproché”, afirmó en conversación con Monumental 1080 AM.

Señaló que él llamó a Obdulia para reclamarle por reproducir unas supuestas expresiones suyas sin haberle consultado si era así.

“Un comisario le hizo un comentario de que yo dije que ella lo único que quiere es dinero. Yo le llamo a ella y le reprocho por haber dicho lo que dijo, cuando tiene todos los canales para hablar conmigo”, dijo Acevedo.

El ministro del Interior insistió en que se trató de un reproche y no de una amenaza como se quiere hacer entender con el video difundido. “La conversación que es una anécdota negativa, terminó en algo bueno. Quedamos en conversar una vez por semana”, agregó.

Acevedo lamentó el “acto de deslealtad” cometido por Obdulia Florenciano al permitir que periodistas filmen la conversación para luego difundirla en las redes sociales.

“Me parece una deslealtad de su parte, esas cosas me sublevan. Yo me puedo equivocar en el lenguaje, pero soy una persona que siempre va de frente. Los reclamos son emocionalmente entendibles, pero no es para hacer una victimización de la situación”, refirió.

El ministro del Interior aseguró que el Estado asiste a la familia del suboficial Edelio Morínigo, pero reconoció que no existe un presupuesto específico para ello.

Familia de Edelio continúa su lucha

Los familiares de Edelio Morínigo realizarán este miércoles una manifestación en donde doña Obdulia Florenciano, mamá de Edelio, anunció que se crucificará para exigir al Estado respuestas sobre su hijo, a quien no ve desde hace seis años.

Sobre ese punto, la mujer mencionó a Última Hora que la manifestación es una muestra de la profunda indignación que sienten por ser discriminados en la búsqueda de su hijo.

Edelio Morínigo fue secuestrado hace más de seis años por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Durante uno de los últimos hallazgos de la FTC vinculados con el grupo criminal se había encontrado un panfleto que hacía referencia sobre la muerte del mismo. Sin embargo, nunca se confirmó esa información.

El efectivo policial fue llevado el 5 de julio del año 2014 por los miembros del EPP, cuando se encontraba en la estancia Macchi Cué, a 100 kilómetros de la ciudad de Concepción, donde compartía con amigos en su día libre.

Los delincuentes nunca realizaron ningún pedido de dinero por su liberación, pero sí un intento de canje, en el mes de octubre del mismo año, por seis miembros del grupo criminal que se encontraban presos.