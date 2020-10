Nueva forma de vivir: Virgen de Caacupé podría visitar localidades para evitar aglomeración

“Desde el Ministerio de Salud entendemos todo el culto a la Virgen, la importancia que tiene. Hay una propuesta que nos hizo llegar la gente de la Universidad de Caaguazú, que le propusieron a monseñor Ricardo Valenzuela que saque a la virgen a recorrer atendiendo a que hay una gran peregrinación desde Coronel Oviedo a Caacupé”, comentó a Telefuturo.

Dijo que el planteamiento se está analizando y creen que esto mermará el número de personas que concurran en la fecha hasta la iglesia.

Nota relacionada: Paraguay avanza sin fases desde este lunes, pero actividades seguirán sujetas a protocolo

Asimismo, indicó que estudian que la celebración se puede hacer en otro lugar. “No en la misma iglesia o quizás con un circuito diferenciado y bien controlado. Los albergues de alrededores no podrán abrirse”, afirmó.

Aseguró que se están analizando todas las probabilidades para no cancelar esta fecha tan importante. Además, comentó que se podría mudar a la Virgen a un estadio aunque el plan no fue presentado en concreto.

"Creo que la próxima semana eso se va poder saber mejor", agregó.

Fútbol entre amigos aún debe esperar

Sequera precisó que los deportes de contacto físico todavía no se incluyen en la nueva medida del Ministerio de Salud. "Por ejemplo, se podrá entrenar boxeo con bolsa sí, con otra persona no, karate, fútbol, lastimosamente no", dijo.

Al respecto, comentó que la recomendación es esperar una evaluación de la siguiente semana teniendo en cuenta que existe un contacto físico, y la reunión después de los juegos conocido como "tercer tiempo".

Regreso a clases podría darse en febrero

Por otra parte, el epidemiólogo informó que otro sector que dependerá de la evaluación de las próximas semanas es el regreso a clases. Afirmó que mucho se analiza el impacto de que los alumnos retornen a las aulas, pero poco se cuestiona el impacto de que no vayan a clases.

Apuntó a que se analiza con el Ministerio de Educación y Ciencias incluir una mayor carga horaria en clases de gimnasia, atendiendo a que este años hubo pocas actividades de recreación para los escolares.

También puede leer: Salud elabora calendario tentativo para habilitar actividades de ocio

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, anunció que desde este lunes se terminan la fases, sin embargo las actividades seguiran restringidas.

La actividades se extenderán de de 5.00 a 0.00 de lunes a lunes, se habilitará el desplazamiento departamental, así como el permiso para actividades sociales con un límite de personas.

Las actividades de culto seguirán con hasta 50 personas, toda vez que lo permita la infraestructura. Así también, las actividades culturales, hasta 50 personas.

Los niños podrán salir con el acompañamiento de un adulto responsable. Se habilitarán las academias de ballet, clases de yoga, clases de funcional, zumba, entre otros, conforme al protocolo.