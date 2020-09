Salud elabora calendario tentativo para habilitar actividades de ocio

A más de seis meses del inicio de la cuarentena sanitaria para evitar la propagación del Covid-19, algunos sectores económicos lograron reabrir sus actividades con rigurosos protocolos de seguridad, sin embargo, otros no corrieron con la misma suerte.

Una de las áreas económicas más golpeadas durante todo este tiempo es la de entretenimiento u ocio, ya que una de la mayores recomendaciones desde el inicio fue evitar las aglomeraciones de personas.

Al director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, se le consultó este viernes sobre el impacto que puede generar al sector gastronómico la implementación de la cuarentena social, que establece los desplazamientos de 5.00 a 20.00 y prohíbe la adquisición de bebidas alcohólicas luego de esta franja horaria.

El alto funcionario estatal contestó que es difícil saber cuánto influye la medida al respecto y añadió que a estas alturas en lo sanitario se registran números de fallecidos que las proyecciones estimaban que fueran de hace dos meses.

"Pero sí hay que ir desescalando, ajustando el horario e ir viendo de a poco", agregó sobre el tema.

También adelantó que representantes del Ministerio de Salud mantuvieron una reunión con un sector dedicado a las actividades de ocio, de modo a ir acordando una calendarización para la apertura de todas las áreas que todavía no están siendo habilitadas, la cual se daría a conocer este viernes.

Señaló que el documento incluiría el reinicio de eventos sociales, la reapertura de salas de cine, viajes turísticos o encuentros deportivos a nivel amateur.

"Números estables"

"Nosotros estamos en una meseta ahora, pero con unos números que ahora a mí me cuesta (creer), porque yo esperaba que fuera un poco más grande. Un ritmo de mortalidad bastante 'estable' donde todos los días hay un pico, pero bastante estable", remarcó.

El titular de la Dirección General de Vigilancia de la Salud expuso que en otros países no se veía este panorama, sino al contrario, los números de fallecidos por Covid-19 seguían aumentando.

"Nosotros estamos cerrando la tercera semana -si no es la cuarta- con el mismo número de casos, con un ritmo de mortalidad también 'estable' que no marca ascenso. Un ritmo de internados que hoy muy lentamente va subiendo, no es exponencial. La ocupación de camas se quedó en un 95%, a veces 100%, pero directamente baja", continuó.

Posteriormente, en una evaluación más general señaló que el Departamento de Alto Paraná, que fue el epicentro de la epidemia del país, hace un mes tuvo su pico, y desde entonces presenta una caída vertiginosa de casos y de números de internados.

Agregó que en los departamentos de Caaguazú e Itapúa es donde se registra un aumento progresivo de contagios, mientras que Central y Asunción mantienen la misma cantidad.

El lunes pasado, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, por su parte, expuso que se está dando un fenómeno que todavía se muestra frágil, pero que arroja indicios de que hay un "relativo estacionamiento" o "mejoría" en la velocidad de propagación del Covid-19. Incluso, habló de una desaceleración leve de los contagios.

Salud reportó en su último informe 833 casos nuevos de coronavirus, con lo que se elevó a 36.404 la cifra total desde el inicio del brote en el país. Asimismo, se registran actualmente 743 muertes y 20.502 recuperados.

Guillermo Sequera también comentó que le tomó de sorpresa la decisión de Brasil por el cierre de sus fronteras por 30 días más, porque hasta donde manejaban, la reapertura del Puente de la Amistad, en Ciudad del Este, iba a ser entre el 27 y 29 de este mes.