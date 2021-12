Miami-Asunción: Vuelos son de nuevo cancelados por aerolínea

Jorge Fragnaut, jefe de base de la empresa privada de handling (asistencia en tierra a aeronaves), encargada exclusivamente de Eastern Airlines, confirmó a Última Hora que los vuelos fueron cancelados por todo enero por los casos de coronavirus registrados.

No obstante, señaló que no maneja aún la fecha específica para el restablecimiento del servicio. “Según me informaron, ese es el motivo (los positivos a la enfermedad). Muchos tripulantes infectados y los tripulantes se mueven en grupos. Un infectado aísla a toda una tripulación”, explicó el trabajador.

En cuanto a los compatriotas viajeros que serían afectados con la medida, manifestó que en Estados Unidos no hay ni 100 paraguayos, pero que sí hay muchos que tenían previsto viajar con la aerolínea hasta Miami durante estos días.

Finalmente, Fragnaut manifestó que los que realmente terminan siendo perjudicados con la suspensión de los vuelos son los trabajadores de la empresa donde presta servicios, teniendo en cuenta que con la medida “quedan sin trabajo”.

Días pasados, momentos de tensión se vivió entre compatriotas que se encontraban en Miami, debido a que Eastern Airlines suspendió más de una vez un vuelo en el que tenían que regresar al país cientos de paraguayos varados en la ciudad estadounidense.

Mientras tanto, los vuelos de la misma compañía habían sido suspendidos en agosto pasado, cuando argumentaron que fue debido a la falta de aviones, ya que supuestamente estaban siendo usados para la evacuación de ciudadanos norteamericanos de Afganistán.

Posteriormente, el servicio de Eastern Airlines fue reestablecido sin escalas entre Miami, Estados Unidos, y Asunción, Paraguay, apenas el pasado 12 de diciembre.