El alto funcionario pidió en conferencia de prensa que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, le acepte su dimisión. Sin embargo, dejó en claro que no asume ninguna responsabilidad por la situación.

También anunció que entablará querellas contra las personas que crearon la polémica por medio de las redes sociales, debido a que “manipularon las informaciones”. No obstante, evitó mencionar hacia quienes iniciaría los procesos jurídicos.

“Le pediría al presidente Mario Abdo que me dé la oportunidad de ejercer las acciones jurídicas, así yo logro demostrar que no he accedido a ninguna participación sobre el tema de la compra de tapabocas, y lo voy a lograr porque no tengo nada que ver. Ese fue un proceso necesario, se compró a un precio justo e incluso más bajo que otras instituciones”, justificó.

Melgarejo se refirió a la ciudadanía y pidió tranquilidad, bajo el argumento de que la Dinac no traficó insumos médicos y que por ello, justamente, ningún funcionario de la institución fue afectado por el coronavirus.

Por otro lado, aún no se maneja quién será el reemplazo de Édgar Melgarejo en la Dinac. El alto funcionario también dijo que no conoce quién asumiría el cargo.

Investigación por compra de tapabocas

El Ministerio Público lleva adelante una investigación en la institución, a raíz de la compra realizada por la Dinac de 4.000 mascarillas a G. 29.990 cada una, ante la sospecha de una supuesta sobrefacturación.

La investigación comenzó luego de varias publicaciones y reclamos en redes sociales sobre los altos costos de los insumos que fueron adquiridos en el marco de la pandemia del Covid-19.

Hasta el momento, se corroboró que la empresa que suministró los tapabocas y un consorcio tenían un contrato de mantenimiento con la institución y que serían firmas de maletín.

La empresa Proyecto Global SA proveyó tapabocas a G. 29.990 a la Dinac, cuando el precio de mercado es de G. 15.000 aproximadamente. La firma está representada por una joven de 20 años, identificada como Katherine Pamela Toñánez Vera.

Melgarejo fue consultado acerca de la empresa, a lo que contestó que la situación de la misma se aclarará en la investigación del Ministerio Público.

Enfrentamiento con Nenecho Rodríguez

En medio de toda la crisis que se desató, el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, repudió a Melgarejo y utilizó su cuenta de Twitter para calificarlo de ladrón y bandido.

Incluso, desafió a que lo demande si se anima o que lo enfrente físicamente. En otro tuit aseveró que Melgarejo no debió estar en el cargo nunca y pidió transparencia en la investigación de los hechos.

Al respecto, Melgarejo dijo que no tiene ningún conflicto con el jefe comunal y que considera que este se equivocó al tratarlo de tal forma.

"Yo creo que Nenecho se equivocó como otros políticos que capitalizaron este momento para fomentar su figura. No vale la pena que nos peleemos por esto, estando de por medio el tema de los contagios", dijo.