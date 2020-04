Mario Abdo: "Si fracasa cuarentena inteligente, se cerrará la actividad económica"

Advirtió que desde el Gobierno serán muy rígidos con los controles y que la ciudadanía debe seguir con los protocolos sanitarios en los supermercados, empresas, fábricas, peluquerías, talleres. Pidió utilizar tapabocas, mantener distanciamiento social y el constante lavado de manos.

"Respetemos, no nos relajemos, sería muy triste que de aquí a 21 días no funcione la cuarentena inteligente y tengamos que cerrar toda la actividad económica. Depende de nosotros, hagamos paso a paso, sé que hay mucha ansiedad por parte de los sectores económicos, pero hubiese sido mucho peor (si no se tomaba la medida de cuarentena obligatoria) para la salud, la vida y para la economía", expresó el mandatario.

Refirió además que el mundo tiene una expectativa de que Paraguay será el país que menor impacto va a tener en el proceso de recesión económica que va a vivir el mundo y que lo que está ocurriendo a causa del coronavirus es la mayor pandemia de la historia.

"Estamos viviendo una guerra mundial epidemiológica, Paraguay está siendo un ejemplo y está brillando. Estoy seguro de que dentro de poco vamos a estar todos juntos los paraguayos festejando un gran triunfo contra un enemigo invisible que tiene el mundo, y que Paraguay lo está encarando con mucha madurez, compromiso y responsabilidad", aseguró.

Paraguay, un país bendecido por Dios

El presidente de la República manifestó que durante su campaña política manifestaba que Dios les da las batallas más difíciles a sus mejores soldados, porque democráticamente tenía un camino difícil para llegar a la presidencia de la República, sin embargo, dijo que no pensó que Dios le iba dar "tantas batallas difíciles".

"Paraguay sigue siendo un país bendecido por Dios, las decisiones que se tomaron fueron a tiempo. Hoy no tenemos un solo paciente de Covid-19 en terapia intensiva a un mes y tanto de la primera aparición del primer virus en Paraguay", declaró.

Explicó que se tiene una curva de la propagación del virus bastante estrecha y horizontal, un crecimiento muy leve, lo que demuestra la gran concienciación en las personas y que se decidieron las medidas correctas a tiempo.

Aseguró que 2.500.000 paraguayos fueron beneficiados en estas últimas tres semanas con los programas sociales como Ñangareko, Pytyvõ, Tekoporã y el subsidio a adultos mayores.

Refirió además que muchos están buscando un "error del presidente" para de vuelta generar inestabilidad política. Exhortó a la ciudadanía a estar unida y asumir un rol solidario.

Habilitación de obras viales y puente en Tacuatí

Las declaraciones del jefe de Estado fueron realizadas este martes en la ciudad de Tacuatí, en el Departamento de San Pedro, en donde se inauguró un puente sobre el río Ypané, informó el periodista de Última Hora Carlos Aquino.

Abdo Benítez comentó que la obra es parte de su plan de gobierno, porque justamente había hablado de darle una mirada al Norte del país, sobre todo enfocarse en las comunidades que requerían de mayor presencia del Estado.

"Tacuatí es una comunidad que está creciendo, tiene gente trabajadora, históricamente reclamaba la presencia del Estado, hoy podemos decir absoluta y definitivamente que Tacuatí está conectada", expresó.

Recordó que cuando inició su gestión, Tacuatí no tenía ningún acceso pavimentado y que con la habilitación de este martes se cuentan con tres accesos pavimentados. Mencionó que un cuarto tramo próximamente será pavimentado y que será una cuarta red que conectará Tacuatí con Nueva Germania.

Dijo además que en la zona Norte del país se invirtió en salud pública para que el Estado esté presente y haya oportunidad de progreso.

Afirmó que en la mencionada ciudad hay gente muy trabajadora y productiva y que hoy se ve a Tacuatí de una manera diferente, los productores tienen un gran talento natural y que necesitan mayor presencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y sobre todo trabajar con la Gobernación y dotarles de mayor capacitación.

"Es una zona que va a seguir creciendo, mejorando su productividad; el Paraguay es un gran productor de lo que el mundo quiere y esta zona va a ser protagonista principal de todo lo que va a significar el desafío que vamos a tener al culminar este proceso de recuperación económica a través de lo que el Paraguay produce", aseguró.

En el lugar también estuvieron presentes el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, y la intendenta de Tacuatí, Miguela Colmán de Carrillo.

