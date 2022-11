Mario Abdo cree que Antonio Fretes debe renunciar a la Corte

Dijo que cuando se enteraron del contrato firmado por Amílcar Fretes, hijo del presidente de la CSJ, con Kassem Mohamad Hijazi, le solicitaron que renuncie al cargo que tenía en la Itaipú binacional, lo cual se hizo efectiva en horas de la tarde.

Asimismo, dijo ser imprudente al decir que el ministro Fretes es más cercano al sector cartista y no a ellos. No obstante, defendió que las acciones de los hijos no son responsabilidad de los padres.

Lea más: SET dispone fiscalización a hijo de titular de la Corte tras supuesta coima

“Ahora, me preguntas a mí, por lo delicado que es esto, él debería pensar en renunciar al cargo”, remarcó.

Abdo Benítez dijo que lo que hizo Amílcar Fretes está influenciado con una acción directa del cargo que tiene su padre, pero mencionó que como "tantas veces ya lo juzgaron a él injustamente”, no quiere cometer el mismo error.

“Nosotros ya tomamos la medida con respecto al actor principal que es el hijo y lo otro es una cuestión de ética, a no ser que en el tiempo vayamos dando cuenta de que hay un tráfico de influencia directo; entonces ahí mi posición va a ser categórica, como siempre fue”, manifestó.

Entérese más: Juicio político a presidente de la Corte Suprema cobra fuerza

Finalmente, reiteró que el caso es muy delicado y que se tiene que ir viendo si se generó un tráfico de influencia directo y, en ese caso de comprobarse, categóricamente el ministro debe renunciar o ser enjuiciado políticamente, afirmó.

Un contrato privado entre el hijo de la máxima autoridad del Poder Judicial y el brasileño con supuestos vínculos terroristas se hizo público recientemente. El documento aparentemente se encontraba desde hace varios meses en poder del Ministerio Público.

Hijazi fue acusado por cargos de lavado de dinero y, luego de casi un año de haber sido detenido en Paraguay, fue extraditado en el mes de julio a Estados Unidos. El documento sobre el acuerdo entre Hijazi y el hijo de Fretes fue divulgado por el senador del Frente Guasu Pedro Santa Cruz.

Le puede interesar: Colegio de Abogados pide renuncia del presidente de la CSJ tras escándalo

El Colegio de Abogados también se pronunció al respecto y pidió la renuncia de Fretes, alegando que se perdió la notoria honorabilidad y se destapa un manto de desconfianza.

Debido al escándalo, diferentes políticos también pidieron que el ministro Fretes dé un paso al costado o, caso contrario, no descartan impulsar un juicio político en su contra.