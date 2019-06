La joven paraguaya que estudiará Física Nuclear en Moscú

Ella no conoce de obstáculos y, desde muy pequeña, luchó para que su familia aceptara su vocación en el campo científico, poco desarrollado en Paraguay.

“Muchos aún piensan y dicen que, supuestamente, en Paraguay no hay futuro para eso y que no vale la pena esperar un futuro”, reconoce.

Representando a Paraguay

Sin embargo, desde muy chica Natasha se encargó de ir tumbando barreras; desde los 9 años fue competidora en las Olimpiadas Nacionales de Matemática (Omapa), con 16 medallas ganadas.

Representó a Paraguay en ferias de ciencias internacionales, obteniendo primeros puestos y destaques en ferias mundiales en los Emiratos Árabes Unidos, Argentina y Brasil.

Es cofundadora del primer club de Astronomía de Encarnación, Perseidas del Sur, que en agosto cumple su primer año. El grupo ya desarrolló diversas actividades científicas buscando impulsar a otros estudiantes en la disciplina.

Natasha es la mayor de cuatro hermanos, recientemente perdió a su papá y vive con su mamá y abuelos. Asegura que está aprovechando los meses que le quedan en el país para compartir con ellos.

La carrera que estudiará es de cuatro años, más uno de preparatoria e idioma.

Un ejemplo de perseverancia

“No fue algo fácil ni rápido, más todavía por ser del interior y por no tener el apoyo de mi familia, en un principio. Pero, afortunadamente, tengo muchos amigos, ex compañeros del colegio y otras personas que fui conociendo en el camino, que me apoyaron desde el principio en todo lo que fue lanzarme a esta decisión”, destaca.

Según la estudiante, para su ingreso se tuvo en cuenta su perfil académico, tanto en el colegio como la facultad, además de sus actividades fuera de la malla curricular.

En el año 2017, la Universidad Nacional de Investigación Nuclear se situó entre las 100 mejores universidades para las ciencias físicas, según Times Higher Education (THE).

“Soy consciente de que no soy la única paraguaya que buscar estudiar una carrera científica en el exterior, por ello quiero ser un ejemplo de lucha para otros jóvenes que estén en las misma situación en las que alguna vez yo estuve. Que sigan luchando que algún día va a llegar a cumplirse ese sueño”, expresó.

Agregó que, para alcanzar una meta, “es necesario salir de la zona de confort, tomar riesgos, dejar cosas que uno ama atrás, llorar muchas noches por no tener más fuerzas para seguir".

"Pero una vez que se cumple el objetivo, sentís que todo eso vale la pena”, agregó.

“Esto no me tomó meses, fueron años de ir en contra de mi familia, no saber a dónde ir, tocar puertas para buscar apoyo, pero ahora que se dieron finalmente las cosas, tengo todo el apoyo de mi familia, y muchísimas otras personas que me estuvieron felicitando estos días y me están transmitiendo su apoyo”, contó.

Natasha Hrycan.jpg Natasha Hrycan, a sus 19 años, busca ser una física en Paraguay. Foto: Facebook

La joven comentó que, en cuanto a carrera científica, en el país, aún falta desarrollo y que esto se debe principalmente a la falta de profesionales y de inversión en todo lo que conlleva investigación, laboratorios e instalaciones.

No obstante, alentó a no detenerse por estas circunstancias. “Si no existen esta clase de oportunidades en tu comunidad, podés crearlas, es cuestión de compromiso y pasión. Es importante tener iniciativa y aguantar en el camino, también hay que saber superar los fracasos de emprendimientos anteriores y no tener miedo del qué dirán”, señaló.

Regresará a Paraguay

Se tiene previsto que Natasha viaje a mediados de este año; por el momento, todavía no definió a qué rama se dedicará, pero tiene en la mira tres posibles áreas: le interesa la física de partículas, parte del estudio de mecánica cuántica y también el desarrollo tecnológico.

Ella se encuentra abocada en completar todos los requisitos para su viaje, además de cubrir los costos que no incluyen en la beca, como alimentación, pasajes y seguro médico, durante los cinco años.

Se encuentra esperando la respuesta de la binacional Itaipú, donde presentó una solicitud de apoyo.

Natasha afirma que, luego de culminar sus estudios, regresará al país para contribuir en el desarrollo.

“Para mí sería un honor venir a retribuir en lo que pueda al desarrollo del país, tanto en educación, investigación, en lo que pueda ayudar, no tengo ningún problema. El Paraguay necesita de compatriotas que amen a su país y quieran verlo crecer”, reflexiona.