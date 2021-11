El edil manifestó que esta semana se comenzó a evaluar la situación de 1.300 funcionarios para saber qué tipo de funciones cumplen para el cuerpo legislativo de la Comuna capitalina. Se trata, específicamente, del personal de concejales de las diferentes direcciones.

"Vemos pertinente hacer un examen exhaustivo para hacer una reestructuración y examinación de funcionarios que no cumplen funciones, como así de los que no prestan servicios y no acuden al lugar de trabajo", manifestó.

Indicó que ya se detectaron irregularidades en algunos trabajadores, que prescindirán de los contratados y reasignarán a aquellos que tienen nombramientos.

Asimismo, comunicó que la Junta Municipal de Asunción va a crear nuevas dependencias o asignaciones. "Con los compañeros de las diferentes bancadas vamos a crear nuevos servicios para la ciudadanía", acotó sobre el punto.

En otro momento reconoció que cada concejal tiene la facultad de contar con hasta tres asesores de confianza.

"Hay 16 concejales que estamos ingresando por primera vez y necesitamos contar con gente de máxima confianza. Cada uno decidirá si prefiere contar con gente de confianza. En mi caso particular, en la Presidencia hay personal de la casa que estoy conociendo y evaluando", manifestó Bernal.

Los nuevos integrantes y los reelectos en la Junta Municipal de Asunción, así como el intendente Óscar Rodríguez, asumieron hace dos semanas sus respectivos cargos para el periodo 2021-2025.

La Municipalidad de San Lorenzo comunicó una medida similar la semana pasada. Desvinculó a 488 funcionarios de la Comuna.