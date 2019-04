Juicio al contralor: Senado admite pruebas y se presentan alegatos finales

El primero en hablar en representación de los fiscales acusadores fue el diputado Ramón Romero Roa, quien reiteró la legalidad del proceso y solicitó la separación del cargo de Enrique García. “Nos ratificamos en la acusación plenamente”, aseguró.

El legislador criticó que se haya calificado como basura la acusación. Aseguró que el juicio político no es un capricho ni iniciativa particular de algún miembro. Indicó que el desafuero que se concedió en Diputados fue a pedido de la justicia y que no reviste de ninguna ilegalidad.

“No se encuadra a la verdad cuando se dice que el contralor fue desvinculado del caso Ivesur. El proceso sigue, pero por la inmunidad no permite que él siga investigado, pero sí en la de otras dos. Es decir, no ha concluido la investigación por el impedimento de inmunidad. Nos ratificamos en este punto que es necesario seguir con el juicio político para que prosiga la investigación”, dijo.

Cuestionó a la defensa de García por calificar de “vyrorei” (insignificante) la utilización de viáticos por parte de Enrique García. “No se trata de vyrorei cuando son recursos del pueblo. Con ese criterio los recursos aportados al fisco por las personas están en peligro”, agregó.

Romero Roa aseguró que al tratarse de un juicio político, la justificación de una sola de las causales es meritoria de destitución. “Es irrebatible la pérdida de confianza. Si desde la propia Contraloría se usa el término de que el gasto utilizado es un vyrorei no creo que haya ciudadanos que sigan confiando en la gestión”, reiteró.

Justifica legalidad del proceso

Celeste Amarilla fue la segunda fiscal acusadora en señalar sus alegatos finales durante el juicio. La legisladora reiteró que este proceso no se trata de un juicio penal ni judicial sino que versa sobre cuestiones políticas que no sanciona sino que remueve.

“No es cierto que la segunda acusación fue improcedente, inconstitucional y extemporánea. La misma fue presentada y formulada en el mismo acto, mismo día y la misma hora que la primera acusación”, dijo.

Amarilla expresó que esta es la primera vez que un contralor se ve implicado en tantos hechos pasibles de juicio en tan poco tiempo. “Si hoy no es destituido estos, seguramente, seguirá apareciendo”, aseguró.

“El esfuerzo que hacen por excluir la segunda acusación solo busca disminuir la cantidad de hechos por los que se lo acusa. Los abogados no han desvirtuado ninguna de las sospechas y en ningún momento negaron la comisión de los hechos de los que les acusa. Solo cuestionaron la forma, nos dijeron que no sabemos de derecho procesal”, cuestionó.

Para la diputada, la defensa de Enrique García no pudo rebatir ninguna de las acusaciones por las que se lo enjuicia.

“El contralor exigió ser absuelto por falta de pruebas y no por ser inocente y honesto. No porque fueran mentira sus impuestos no pagados o viáticos irregulares. No se atrevieron a afirmar la inexistencia de los hechos, en un juego perverso de: sí hice, pero demostrá si podés”, insistió.

Para Amarilla hay elementos suficientes para que Enrique García sea destituido. La diputada indicó que “al pueblo hay que escucharlo” y que la ciudadanía perdió la confianza en la gestión de García.

Culminada la declaración de Celeste Amarilla, el diputado Ramón Romero Roa señaló que los fiscales acusadores se ratifican en todas las acusaciones presentadas.

“Señores miembros del Senado, reitero la ratificación de parte de la Cámara de Diputados y, consecuentemente, en base a esto pedimos la separación del cargo del contralor general, Enrique García”, señaló.

Los alegatos finales de la defensa

El representante legal del contralor, Álvaro Arias, tomó la palabra para iniciar los alegatos finales de la defensa. En respuesta a Celeste Amarilla, aseguró que la defensa negó la comisión de los hechos punibles y demostró que los mismos no existieron.

“Claro que negamos el uso indebido de los viáticos, así como lo negó la fiscalía al pedir cerrar la causa. Todos los demás casos también negamos”, expresó.

El abogado aseguró que los fiscales deben demostrar las pruebas de la acusación, por más que se trate de un juicio de índole político. “Es un vyrorei si es que no tienes pruebas y si la misma fiscalía es la que pide desestimar la causa”, dijo.

“Se habló mucho acerca de que se perdió la confianza, de que la Contraloría está en crisis y se debe devolver la credibilidad. En un juicio político se debe demostrar un hecho punible o mal desempeño de funciones, como lo establece la Constitución Nacional (…) Los senadores representan al pueblo, pero la pérdida de confianza de la que hablan se debe traducir en hechos concretos”, aseguró.

Álvaro Arias señaló que la diputada Celeste Amarilla busca confundir con sus expresiones sobre la inimputabilidad del contralor. Aseguró que se demostró la irregularidad de la causa Ivesur por la que fue anulada.

Respecto a la elaboración del manual en la Contraloría, reiteró que se demostró que no existió ningún hecho punible. “Negamos y explicamos, es inexistente el hecho punible y lo dice la misma fiscalía que persiguió al señor García. A través de ellos negamos la comisión de hechos”, mencionó.

En cuanto a los audios de filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) aseguró que esto no constituye una causal de destitución de un contralor general de la República ya que solo se menciona a García.

“Nosotros sí hemos ofrecido pruebas, las copias las tienen los senadores presentes, las originales están en manos de la presidencia del Senado”, aseguró.

El abogado cuestionó que se lleve a cabo un juicio político sin que existan causales verdaderas. “Insistimos en que no hay debido proceso porque no existe ninguna prueba; esto es violatorio de la Constitución Nacional. Solicitamos que se rechace el juicio político”, afirmó.

García ironizó sobre alegatos de acusadores

El contralor Enrique García expresó –de manera irónica– haberse quedado con la impresión de que los fiscales acusadores asistieron a otro juicio, luego de que estos aseguren de que no existió la negación de hechos punibles. “La negación de los siete cargos es general y específica”, aseguró.

“Hay un problema cuando los alegatos dicen lo que no pasó. Consignamos para el registró que sí hubo una negación de los hechos”, indicó.

Enrique García aseguró que el fiscal acusador Ramón Romero Roa se equivoca al decir que una sola causal de “pérdida de confianza” es suficiente para su remoción.

Señaló que el diputado “pareciera descreer en las otras causales”, por lo que invoca a esta causal más frágil y popular. Indicó que esta no figura entre las causales de juicio político establecidas por la Constitución Nacional. “Si no hay causal, algo está mal”.