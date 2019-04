Abogado de contralor dice que Mario Abdo quiere mostrar "supuesta transparencia"

Consultado sobre lo que probablemente causó que el jefe de Estado tomara esa postura, Arias atribuyó a la prensa. “Quizás para el presidente (Mario Abdo Benítez) sería muy bueno dar un mensaje de supuesta transparencia o cosas por el estilo”, indicó.

Dudó de que se consigan finalmente los 30 votos necesarios para la destitución de García, ya que no cree que existan pruebas necesarias para sacarlo del cargo. “De acuerdo a la exposición de datos y de motivos presentados por la parte acusadora, no hay realmente elementos para que pueda demostrarse el mal desempeño de sus funciones”, comentó.

Para Arias tampoco se puede comprobar que la ciudadanía ya no tenga confianza en el trabajo del contralor, “ya que no hay un termómetro que pueda medir que la ciudadanía no tenga confianza".

Este miércoles, Mario Abdo sugirió a los senadores de su bancada votar en forma unánime por la destitución del titular de la Contraloría, según confirmó el líder de la bancada, el senador Enrique Bacchetta.

Esta tarde, la Cámara de Senadores prosigue el juicio político a Enrique García para definir su destitución. A las 16.00 se realizará la sesión extraordinaria en la que se dará el veredicto final.

El contralor general de la República está acusado por mal desempeño en sus funciones, irregularidades en el caso Ivesur, la contratación de una consultoría para elaborar un manual innecesario, la concesión de privilegios a sus allegados, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Entre los grupos políticos que se especula votarán por la destitución de Enrique García está: el PLRA (efrainistas), el PDP, Patria Querida, Hagamos y Colorado Añetete. En cambio se podrían dar votos divididos en el Movimiento Honor Colorado y Frente Guasu.

Entretanto, el bloque llanista del PLRA ya tomó su postura en salvar a Enrique García. Este grupo cuenta con nueve votos.