El caso de compra de notas en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UC) es investigado desde el 2014. En todo este tiempo ya fueron imputados más de 40 ex alumnos por producción de documentos no auténticos.

La jueza Penal de Garantías Lici Sánchez explicó que una de las jóvenes que es investigada y quien denunció por acoso sexual a Cristian Kriskovich, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cuenta con orden de captura por no presentarse, ni una sola vez, a la audiencia preliminar.

La magistrada cuestionó las excesivas chicanas que presentó su abogado, Martín Barba, para dilatar el proceso judicial de su defendida. “Yo considero que recusar sistemáticamente no es un trabajo profesional.

"La situación procesal del expediente es bastante delicada”, señaló en contacto con Monumental 1080 AM.

"Lo que estamos pidiendo es que esta persona se ponga a disposición de la Justicia, no sé cuál es el problema. Acá el proceso es por la compra de notas en la UC, no estoy relacionando con el tema del acoso sexual, no conozco el expediente", aclaró.

El abogado de la joven acusó a Sánchez de “bailar” al compás de Cristian Kriskovich y él cree que estas expresiones motivaron la orden de captura. Además, según la defensa, el docente y miembro de la Universidad Católica aprovechó el escándalo de las compras de notas en la institución para incluir a la estudiante que denunció el acoso.

Sánchez indicó que solo buscan que la causa no prescriba, ya que lleva casi cinco años de investigación. “El caso pone en peligro la imagen de la institución y se pone en duda la credibilidad de estudiantes y egresados de esa universidad”, prosiguió la magistrada.

