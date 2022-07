Jefe de Traumatología renuncia tras escándalo por negligencia en IPS

Asimismo, informó que el jefe de Traumatología, Aníbal de los Ríos, presentó su renuncia al cargo.

"De alguna manera el jefe de Traumatología, para que no se dude que pueda tener injerencia en la investigación, prefirió estar apartado y dejar el lugar para que otro venga a seguir ejerciendo las funciones”, dijo.

A su vez, el titular de IPS reconoció que “algo no se hizo bien” con respecto a la aparente amputación errónea de una de las piernas a Ramón Samudio. Bataglia también dijo que él no se aferra al cargo.

Lea más: IPS: Sin supervisión, los médicos residentes realizaron amputación

"Nuestra función como médicos es dar tranquilidad a nuestros pacientes, si eso no sucede, algo ya no está funcionando. Qué más no funcionó, hasta qué punto es grave, es lo que nosotros no tenemos claro”, dijo Bataglia a la 780 AM.

Un gran revuelo causó la denuncia de los familiares de Ramón Samudio Jara, quienes aseguran que en el IPS le amputaron la pierna izquierda, cuando la que debía ser intervenida era la derecha. Finalmente, ambos miembros fueron amputados.

La previsional intentó justificar la situación alegando un problema de comunicación, pero según datos filtrados por Telefuturo, el paciente fue operado por dos médicos residentes y sin supervisión, como lo establece el protocolo de IPS.

Relacionado: Caso IPS: Divulgan plan de cirugía que ordenaba amputación

El equipo médico quirúrgico estaba conformado por un cirujano de planta (Dr. Cáceres), dos residentes médicos (Dr. G. Cabrera y Dr. A. Giménez) y un anestesiólogo (Dr. R. Fleitas).

Los dos médicos involucrados –del Servicio de Traumatología del Hospital Central– ya fueron apartados del cargo y están bajo sumario administrativo, mientras prosigue la investigación del Ministerio Público.