IPS: Sin supervisión, los médicos residentes realizaron amputación   

El equipo médico quirúrgico –según documentos filtrados a Telefuturo– estaba conformado por un cirujano de planta (Dr. Cáceres), dos residentes médicos (Dr. G. Cabrera y Dr. A. Giménez) y un anestesiólogo (Dr. R. Fleitas). En cambio, el libro de enfermería –que está escrito a mano– contradice el anterior informe y dice que los que supuestamente amputaron la pierna izquierda fueron solo los residentes sin la supervisión de un superior, que debería ser el médico de planta del Servicio de Traumatología.

Los que aparentemente hicieron la intervención fueron el residente (R3) Dr. Gustavo Cabrera y el ayudante, Dr. Martini Giménez, residente (R2), según los documentos.

Los dos médicos involucrados –del Servicio de Traumatología del Hospital Central– ya fueron apartados del cargo y están bajo sumario administrativo, mientras prosigue la investigación del Ministerio Público.

Por su parte, Vicente Bataglia señaló que desconoce los pormenores de lo que pasó médicamente, ya que no accedió a la carpeta de investigación. Indicó que los tutores deben estar en la cirugía acompañando a la persona en formación. Si no estuvo es una falta grave, tanto del tutor como del residente y si se comprueba tendrá sus “consecuencias”, afirmó a radio Monumental.

DENUNCIA. Natalia Samudio, hija de Ramón, sostuvo desde un principio que hubo amputación errónea. Los Samudio firmaron una autorización para la operación del lado derecho, aunque se operó la de la izquierda. Tras la denuncia, el IPS alegó “error en la comunicación” y que los médicos en el quirófano decidieron amputar el lado izquierdo porque era la pierna más afectada por la trombosis, aunque en los documentos –a los que accedió Telefuturo– se habla del lado “derecho”.

Pero a los Samudio no se les avisó del cambio del plan de operación, ni antes ni después del procedimiento. Grande fue la sorpresa de la familia al encontrar el domingo 10 de julio la amputación del lado izquierdo.

DOCUMENTOS. En la ficha del Instituto de Previsión Social figura: “Arteriopatía obstructiva en miembro inferior lado derecho”. Hasta en el historial clínico se habla del lado derecho: “Plan amputación supracondilea MID; que significa miembro inferior derecho”. Incluso, la pierna amputada fue desechada, solo la del segundo miembro se conserva, tras la denuncia.

En el documento del 10 de julio, emitido a las 14:38, luego de la primera cirugía, se menciona como “operación efectuada: amputación supracondilea lado derecho”, pero le habían amputado el izquierdo, lo que genera dudas si se trata de otro “error”.

A Ramón Samudio ya le amputaron ambas piernas. La primera fue el 9 de julio. La del lado derecho finalmente se le hizo el lunes 11 de julio y recién en esta fecha las autoridades del IPS salieron al paso de las acusaciones y hablaron de un correcto procedimiento.

Ayer, el señor Samudio fue sometido a una tercera operación para cortarle 10 centímetros del hueso del lado izquierdo, debido a una infección.

BAJO LA LUPA. En los documentos figuran los supuestos nombres del cirujano, el anestesiólogo y los dos residentes que hicieron la amputación.

IPS Central es un hospital escuela que recibe médicos residentes de una facultad de medicina privada.

Pese a la insistencia de la familia, el IPS ni la Fiscalía ni el presidente del IPS informaron los nombres de los médicos intervinientes.

Familia protestó frente a IPS y pidió renuncia de Bataglia

A cuatro días de la denuncia de supuesta negligencia médica en el caso de la amputación de la pierna izquierda de Ramón Samudio, la familia y un grupo de asegurados protestaron ayer frente al Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) para exigir justicia y pedir la renuncia del presidente de la previsional, Dr. Vicente Bataglia.

Con carteles de “Negligencia criminal, cárcel a los culpables”, “No más silencio”, entre otros, un grupo de asegurados y miembros de la familia se congregaron frente al Hospital Central.

“Pedimos la destitución de todo el plantel y del equipo quirúrgico que atendió a mi abuelo. Pedimos la destitución del presidente. Estamos aquí hablando en nombre de todos los asegurados para que ninguna persona más pase lo que nosotras pasamos”, dijo Yanina Vallejos, nieta de Ramón Samudio. Con cánticos de “izquierda, derecha, corten la correcta”, se desarrolló la protesta.

La familia emitió ayer un comunicado y repudió al IPS. “Estamos acongojados como familia, pero fuertes y decididos a desenmascarar a todos”.

Lamentan filtración de nombres

Primero que termine el proceso. El doctor Jorge Rodas, titular del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), reivindicó el principio de inocencia luego de que se filtraran los nombres de los supuestos participantes de la amputación en IPS.

Rodas se enteró de la filtración en la charla con ÚH. “Eso dijo el presidente que estaba prohibido por la propia Fiscalía. Que no se iba a difundir hasta que termine el proceso”.

Señaló que el CPM brindará apoyo a sus colegas, si lo solicitan. Agregó también que debe tenerse en cuenta el principio de inocencia que rige para todos.

Recalcó que no fue ético haber dado a conocer la identidad de los supuestos partícipes del proceso quirúrgico. “No podemos reclamar humanidad por una parte y actuar en lo contrario”, insistió.

La Cámara de Diputados decidió interpelar al titular de previsional

Tras un extenso debate en la Cámara de Diputados, una mayoría de cartistas y opositores lograron aprobar la interpelación al titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia.

La interpelación deriva de la polémica intervención quirúrgica al paciente de 78 años, a quien le amputaron la pierna incorrecta.

El cartismo presentó un proyecto de declaración exigiendo la destitución del titular del IPS y todo el consejo. En tanto, el diputado liberal, Eusebio Alvarenga presentó el proyecto de interpelación, al cual se allanó el cartismo.

“Lo mínimo que podemos es hacer como Congreso es convocar al presidente Bataglia y presentar las preguntas para que responda. Hay miles de paraguayos que están preocupados porque desde su ingreso, este señor actúa de manera sospechosa y maliciosa”, dijo Alvarenga, quien se refirió a Bataglia como “sicario”.

Basilio Núñez dijo que lo ocurrido con el paciente Ramón Samudio “es la gota que colmó el vaso”. Señaló que no se puede decir que “el que trabaja puede errar” y sostuvo que la mala praxis en la medicina es negligencia y en el caso de Samudio, hay una seguidilla de responsables.

Citó además que hay denuncias de adjudicaciones irregulares e innumerables hechos de corrupción.

Celeste Amarilla del PLRA, señaló que en el IPS “se cambia un bandido por otro, un corrupto por otro” y sostuvo que la previsional siempre fue una cueva de corruptos.

Aseveró también que el Partido Colorado es responsable de “toda la miseria del IPS”

Derlis Maidana del cartismo, citó entre las irregularidades denuncias de despidos de personal de blanco del IPS que forman parte del movimiento Honor Colorado en el marco de las internas.

En contra. Roberto González y Éver Noguera del oficialismo defendieron a Bataglia. González dijo que la interna colorada no puede llevar a inteperlar al titular del IPS. “Dejemos que las instituciones hagan las investigaciones y que los médicos asuman su responsabilidad”, expresó y dijo que no se puede condenar a Bataglia si no se conoce a los responsables.

Éver Noguera en defensa de Vicente Bataglia, aseguró que es “imposible” que haya un error ”infantil ” como el que se dice que hubo en el quirófano. Calificó el pedido de interpelación como “un circo más”.

“Entiendo que los familiares, si no son profesionales, no entiendan, pero a mí me fue demasiado fácil entender las explicaciones del presidente del IPS”, agregó.

El diputado también dijo que la denuncia de una presunta negligencia médica corresponde a un “botín contra el oficialismo” llevado a cabo por opositores para descabezar a una autoridad tan importante como lo es el presidente del IPS y agregó que la oposición “mordió el anzuelo”.

El diputado Sebastián Villarejo destacó que el Estado gasta USD 1.700 millones entre el Ministerio de Salud, IPS y contratos privados, por lo que hay que pensar en un sistema integral y cambiar la gobernanza de la previsional, “ya que cuando las autoridades son designadas entre 4 paredes, sin importar el periodo de gobierno, demuestra que se necesita hacer una intervención al respecto”.

No hubo error, afirma consejero

No hubo error en el procedimiento realizado al asegurado del Instituto de Previsión Social (IPS), según Ricardo Oviedo, representante del Ministerio de Salud en el Consejo de IPS.

En contacto con Monumental 1080 AM, el médico aseguró que en una angiotomografía se vio que ambos miembros se hallaban con falta de circulación y se estaba produciendo una necrosis. “No fue una pierna sana la que se quitó, es un miembro tan comprometido como el otro”, indicó.

Alegó que el único error de los médicos fue no comunicar a los familiares la decisión final y refirió que una auditoría médica dirá por qué se decidió en el acto quirúrgico, primeramente, amputar el miembro izquierdo”, que el derecho. Aclaró que no se puede amputar dos piernas en un mismo procedimiento.