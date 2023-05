Investigadora de EEUU destaca potencial de Paraguay con Itaipú

La investigadora de Estados Unidos Christine Folch habló en radio Monumental 1080 AM sobre todo el potencial con que cuenta el Paraguay y aseguró que el país tiene que apuntar a la instalación de industrias que sean de interés para los países vecinos.

En ese sentido, resaltó la necesidad de “repensar la relación que Paraguay tiene con sus vecinos” y no solo ser proveedor de productos primarios como la soja o la carne, sino agregar valor a esos productos.

“Hay que repensar la relación que Paraguay tiene con sus vecinos. Paraguay no debe ser solo proveedor de productos primarios como la soja o la carne, sino pensar en cómo agregar valor a esos productos y cómo instalar acá industrias que sean de interés para sus vecinos”, puntualizó la investigadora.

Siguiendo con su análisis, Folch abordó las propuestas del presidente electo, Santiago Peña, respecto a la Itaipú Binacional y dijo que le pareció interesante “que piense en Itaipú con un enfoque desarrollista”.

Lea más: "Con renegociación de Anexo C Paraguay tiene una segunda oportunidad de industrialización", según investigadora

"Itaipú no genera dinero, genera electricidad. Debemos apuntar a que la electricidad paraguaya genere desarrollo, preguntar cómo atraer inversiones industriales de la nueva generación que respeten la ecología y que genera empleo", explicó.

Además, acotó que las ideas en el país sobran, pero solo falta que sean ejecutadas.

Peña, quien mantuvo una reunión con su futuro homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que no existen impedimentos para que ambos países revisen íntegramente el Tratado de Itaipú, y no solamente el Anexo C.

La fecha de inicio de las negociaciones para la revisión del Anexo C se da al cumplirse los 50 años de entrada en vigencia del Tratado.

Christine Folch también se refirió a las relaciones entre Paraguay y China.

"Paraguay importó 29% de sus productos de China el año pasado. El país ya tiene algo de relación con China. Si Paraguay no tiene bien pensados sus intereses nacionales sobre ir con Taiwán o no, China impondrá sus intereses nacionales bien desarrollados en cuanto a Paraguay", sostuvo.

En otro momento habló sobre los beneficios que puede traer para el país la ruta Bioceánica que se está construyendo en el Chaco paraguayo.

"Por la ruta Bioceánica podría ingresar litio bien procesado de Bolivia, Chile o Argentina, y aquí tener fábricas de pilas de litio aprovechando la energía de Itaipú", señaló.

Sobre el mismo punto, agregó: "Las pilas de litio para los vehículos eléctricos se deben fabricar en algún lugar del mundo y podría ser Paraguay. La pregunta es si con la ruta Bioceánica queremos ser solo como un tramo de transporte o participar en la industria".