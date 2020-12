Internaciones alcanzan su pico y Central ya no tiene camas de UTI

El director de la XI Región Sanitaria dijo que Central ya no dispone actualmente con camas de Terapia Intensiva, por lo que se inició el traslado de enfermos con coronavirus al sector privado.

“Hasta anoche no teníamos camas de Terapia Intensiva, si es que hoy amaneció alguna disponible es porque alguien se fue, ya que por las noches no se dan altas”, dijo el funcionario de Salud en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Lea más: Covid-19: Diciembre arranca con 15 muertes y 1.055 contagios

El funcionario del Ministerio de Salud advirtió que se vienen tres meses muy duros con el Covid-19, ya que diciembre, enero y febrero se caracterizan por los encuentros y eventos sociales.

Por otro lado, el director sanitario de Central comentó que el personal médico está estresado y saturado por la atención a pacientes con Covid-19, a lo que ahora se le suman las notificaciones de dengue.

Silva cuestionó la inconsciencia ciudadana, principalmente en la realización de los eventos informales y con diferentes núcleos expuestos.

El Ministerio de Salud informó este martes sobre 1.055 nuevos contagios de Covid-19 y 15 fallecidos. El total de casos confirmados asciende a 83.479, mientras que los fallecidos por coronavirus suman 1.771.