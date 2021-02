Indígenas marchan en Asunción en reclamo de tierras, viviendas y aulas

Los manifestantes estuvieron custodiados en ese momento por agentes de la Comisaría 3ª y de la Comisaría 5ª de Asunción durante la medida de fuerza y luego retornaron a la plaza Uruguaya, donde permanecen.

Le puede interesar: El INDI denuncia amenazas de una familia de nativos

El líder de la comunidad San Joaquín, del pueblo Mbya Guaraní de Caaguazú, Arnaldo Domínguez, manifestó que cerraron las calles para exigir un diálogo con las autoridades del Gobierno central para la compra de tierras en Carayaó y otras localidades.

"Si no se hace medida de fuerza, no se hace caso. Queremos hablar con Marito, porque él nomás puede solucionar, porque Indi no tiene presupuesto, queremos hablar con él", expresó en radio 780 AM.

Dijo que también piden la construcción de viviendas, aulas y caminos para sus comunidades.

Más detalles: INDI denuncia que reivindicaciones están en riesgo

El dirigente indígena conforma el conocido clan Domínguez, integrado por su padre, Tomás Domínguez, y sus hermanos Joaquín y Eduardo Domínguez. Este último fue denunciado por el Instituto Paraguayo del Indígena en agosto de 2019 por una supuesta protesta extorsiva en la que exigían víveres a pesar de que ya se les entregó.

La administración de Lida Acuña en el Indi se pronunció en 2010 por una situación similar tras las permanentes amenazas de esta familia indígena y señaló que ponen en riesgo las legítimas reivindicaciones de los demás pueblos indígenas del Paraguay.

El clan Domínguez fue beneficiado en varias ocasiones con asistencias que incluyeron el otorgamiento de tierras, chapas, herramientas, semillas, víveres y dinero en efectivo para su desarrollo comunitario.