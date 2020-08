Los argumentos esgrimidos contra la administración central del Estado empezaron con la senadora Esperanza Martínez, de la coalición de izquierda, quien se refirió a la incapacidad del Gobierno de concretar medidas efectivas a fin de hacer frente a la pandemia.

En esa línea se sumó el legislador Hugo Richer (FG) y señaló que es necesario un diálogo del sector médico con la autoridad sanitaria, atendiendo la realidad actual del coronavirus en el país.

Criticó que días pasados el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, haya insinuado el oportunismo de gremios por los constantes reclamos de la falta de equipos de bioseguridad en los hospitales públicos, pidiendo dejar de lado las ideologías.

"Te intentan descalificar así por ser ideologizado. Creo que tenemos un grave problema en la conducción política del Estado. ¿Qué le vamos a pedir a un presidente que se muestra inepto, ¿que mejore su ineptitud?", preguntó.

La senadora Desirée Masi (PDP), incluso, casi se quebró en plena sesión exigiendo dicho diálogo con el Gobierno. "El Covid no es solo Salud. La oposición en Paraguay, ¿acaso no se merece un diálogo por parte de Mario Abdo?", cuestionó.

"Y le digo a la ANR (Asociación Nacional Republicana), ¿no se merecen un diálogo (con el Gobierno) los médicos, las enfermeras?, ¿no se merecen? Ustedes no son dueños del país (...). La bancada tiene la obligación (de escuchar), esto es una República, no es un club de amigos cicatrizados o no", reclamó ofuscada.

Posteriormente, el parlamentario Ramón Eusebio Ayala (PLRA) dijo que es momento de evaluar si la Ley de Emergencia Sanitaria fue eficiente o no para el manejo de la pandemia en el país. Insistió, por su parte, que sí es necesario pedirle eficiencia a Abdo Benítez porque la administración del país está depositada en su figura.

"No tenemos remedio, mientras él siga siendo el presidente y el ministro de Salud siga siendo Mazzoleni", esgrimió. Valoró por un lado que inaugure obras y recorra el país, pero le criticó que en ese marco no informe con claridad sobre la pandemia del coronavirus.

"El presidente y el ministro (de Salud) tienen decisiones opacas. Nada pero nada puede sustituir el mensaje claro y periódico a la gente, que lo establece la Constitución Nacional en el artículo 28. Da la impresión de que no estamos siendo bien informados", sostuvo.

En defensa del jefe de Estado hablaron los senadores colorados Silvio Ovelar y Blanca Ovelar. La legisladora, incluso, pidió no menospreciar los esfuerzos realizados por la autoridad sanitaria, que tomó la decisión de establecer la cuarentena total a tiempo, para no colapsar al país con casos de Covid-19.

"No podemos enfocar toda la crítica en socavar a la autoridad sanitaria, si no hoy iba a ser otra la realidad si no hacíamos eso (cuarentena obligatoria)", remarcó.

En un momento se cerró el debate por un cierre de lista de oradores, se intentó retomar el tema y se llevó a votación para reabrir la discusión, pero no se reunió la mayoría necesaria. Esto provocó que la bancada del PDP se retirara de la sesión.

Desde el Ministerio de Salud aseguran que no faltan equipos de protección para la lucha contra el Covid-19 y que hasta la fecha el uso de camas de terapia intensiva es del 70% de lo disponible. Mientras, especialistas ven inminente el colapso del sistema sanitario.