Mazzoleni niega falta de insumos y coincide en que buscan sacarlo

Ante la revelación de los profesionales de Salud, que aseguran que deben “reutilizar” los equipos de protección individual, ante un déficit en todo el sistema, Mazzoleni salió al paso de esos cuestionamientos y negó que falten dichos insumos hospitalarios.

“No tenemos ningún problema con equipos de protección individual; tanto es así que estamos comprando de manera regulada, para obtener los mejores precios porque los precios de varios de estos insumos han bajado sustancialmente”, expuso el ministro durante una rueda de prensa -ayer-, luego de la recepción de 30 respiradores de alta gama para terapia intensiva y 30 incubadoras para terapia neonatal, adquiridos vía licitación por la cartera sanitaria.

Destacó, incluso, que la industria nacional se reconvirtió en estos meses lo que permitió contar con insumos que antes no se producían acá como las mascarillas y las batas hospitalarias.

“A nivel central, en base a nuestra planificación, no tenemos problema. En aquellas áreas donde hay déficit o dificultades, hemos sido los primeros en manifestar eso. En el caso de los equipos de protección individual no tenemos esa dificultad; así que si existe algo, le pedimos que hagan de manera seria, que hagan realmente la denuncia puntual del lugar donde se produce (esa falta de equipos) y vamos a estudiar por qué hay esa dificultad, dado que a nivel central tenemos incluso en stock muchos de esos insumos”, insistió.

MESA DE CRISIS

Mazzoleni minimizó el pedido de los gremios de blanco sobre la necesidad de instalar una mesa de crisis ante las aparentes carencias, en medio de la escalada de internaciones y muertes por Covid.

“El Ministerio de Salud Pública siempre está abierto al diálogo. En este caso, bastaba con llamar y nosotros recibimos con mucho gusto (…) Nunca hubo un alejamiento, por eso les decía que si hubieran levantado el teléfono o se hubieran presentado aquí, estarían sentado aquí en una mesa sin ningún problema”, expresó al ser consultado sobre el tema y dejó en claro que los protocolos médicos fueron elaborados con consulta con sociedades científicas, sectores ajenos a la Salud, entre otros.

Es así que Mazzoleni ensayó que “es importante hacer a un lado las cuestiones ideológicas, políticas y los oportunismos”, más allá de las críticas que son válidas. “Me parece fundamental que se haga una valoración equilibrada de lo que se está haciendo porque hoy están hablando de que no hay profesionales”, dijo y repuso: “No, el problema de especialistas es un problema arrastrado por el Ministerio; es un problema estructural del país que no va a tomar poco un tiempo en resolverse”.

Consultado sobre si cree que hay sectores que buscan bajarlo, tiró: “Sí, creo que siempre hay intenciones de ese tipo. Por eso decía que hay cuestiones a veces ideológicas y no siempre el ministro de Salud es necesariamente el blanco de eso (...) Yo me miro al espejo, hago autocríticas y tomo aquellas que me parecen razonables y desecho los que evidentemente tienen otras motivaciones y sigo adelante”, remató.