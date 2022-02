El hombre, que era funcionario del departamento de Desarrollo Social de la Comuna y fue denunciado por la mujer debido a que supuestamente quería llevarla a un reservado para hacerle una hipnosis, fue imputado específicamente por el hecho punible contra la autonomía sexual o coacción sexual, informó el corresponsal de Última Hora Édgar Medina.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, entre el 7 de diciembre de 2019 y el 4 de enero de este año, el hombre presuntamente acosaba constantemente a la ex funcionaria, abusando de su autoridad, teniendo en cuenta que era su jefe. Además, no se trata de la única afectada por el mismo caso.

Según la denuncia de la víctima, el hombre decía ser sicólogo y usaba esta estrategia para acercarse a sus subordinadas. Incluso, desde un principio le dijo que quería tener relaciones sexuales con ella.

Sin embargo, la trabajadora señaló que dejó pasar la situación, por temor a perder el trabajo y por la difícil situación económica. Mencionó que tiempo después del primer acoso, el hombre insistía en que ella debía realizarse tratamientos sicológicos con él y la hostigaba cuestionando su comportamiento, incluso la forma en que se relacionaba ella con su esposo.

"Él me condicionó que si no me hacía el tratamiento, me mandaba a otra área", denunció la mujer. Dijo que el hombre le propuso un lugar tranquilo para el tratamiento y que se trataba de un motel.

Por ello, decidió realizar la denuncia ante la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad, donde encontró ayuda y el caso fue derivado a la Dirección General y se procedió a su traslado a dicha Secretaría. Sin embargo, poco después, su jefa fue desvinculada.

También relató que después de su denuncia se llevó a cabo una reunión de mediación con el hombre, donde la directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, Nidia Silvero, le pidió que la denuncia no trascendiera, ya que podría salir afectada su familia, mientras que el concejal municipal Sebastián Martínez, les sacó el teléfono celular para que no se grabara la conversación.

La denunciante mencionó que en otra mediación, el funcionario municipal pidió que firmara un documento de confidencialidad al cual no accedió. Afirmó que desde la Secretaría le amenazaron que su contrato ya no sería renovado y posteriormente ya perdió su trabajo.