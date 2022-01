Funcionaria denuncia a jefe por querer llevarla a un motel para hacerle una hipnosis

La ex funcionaria mencionó que el primer episodio de acoso fue en diciembre de aquel año, donde el hombre le dijo que quería tener relaciones sexuales con ella. La víctima dijo que, por temor a perder el trabajo y por la difícil situación económica, dejó pasar la situación. Sin embargo, desde ese momento, la situación cambió el ambiente laboral.

En su testimonio, la trabajadora mencionó que tiempo después del primer acoso, el hombre insistía en que ella debía realizarse tratamientos sicológicos con él, y la hostigaba cuestionando su comportamiento, incluso la forma en que se relacionaba ella con su esposo.

Según la mujer, su agresor constantemente la presionaba a hacerse un tratamiento sicológico con él. Incluso, Cáceres pidió que buscara un alquiler para tener un consultorio propio.

"Él me condicionó (a tal punto) que si no me hacía el tratamiento, me mandaba a otra área", denunció. Dijo que el hombre le propuso un lugar tranquilo para el tratamiento y que se trataba de un motel.

Ante esta situación, la afectada se atrevió a realizar la denuncia ante la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad, donde encontró ayuda y el caso fue derivado a la Dirección General y se procedió a su traslado a dicha Secretaría. Sin embargo, poco después su jefa fue desvinculada.

Indicó que en una reunión de mediación, se realizó un careo con su agresor y que la abogada Nidia Silvero, directora de Asesoría Jurídica, sugirió que la denuncia no trascendiera, ya que podría salir afectada su familia.

La víctima manifestó que existía una evidente complicidad entre los jefes. El caso también se vincula al concejal municipal Sebastián Martínez, quien participó de la reunión y que les sacó el teléfono celular para que no se grabara la conversación.

La denunciante mencionó que, en otra mediación donde ya se encontraba su otra jefa, el funcionario municipal pidió que firmara un documento de confidencialidad al cual no accedió.

Afirmó que desde la Secretaría le advirtieron que su contrato ya no sería renovado, lo que finalmente terminó siendo realidad, ya que la misma perdió su trabajo. Desde ese entonces, se encuentra luchando para que le entreguen la copia de su denuncia. El caso fue derivado al Ministerio Público y se encuentra siendo investigado por la fiscala Zunilda Ocampos.

Asimismo, la Colectividad Feminista de Alto Paraná Kuña Poty se pronunció ante el caso, solidarizándose con la mujer y condenaron el procedimiento negligente en la que se incurrió por parte de los directores de la Comuna.

Igualmente, exigen que la Municipalidad de Ciudad del Este promulgue un protocolo institucional contra el acoso y que se tengan mecanismos de abordajes de denuncias que eviten la revictimización y garanticen la justicia.

Abren sumario

Tras conocerse el caso, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, informó que ante la denuncia de un caso de acoso sexual dentro del Municipio, se abrirá sumario contra el funcionario denunciado.

"Resolví abrir un sumario al funcionario sindicado. Aclaro que tuve conocimiento de las denuncias de supuesto acoso después de la entrevista periodística días atrás. No vamos a apañar ni perdonar nada similar", aseguró el jefe comunal en una publicación de Facebook.

Dijo que no le compete prejuzgar ni condenar a nadie, pero ya que existe una denuncia ante el Ministerio Público, "espera que la verdad salga a luz", y aseguró que puso todos los órganos de la institución a disposición de la Justicia.