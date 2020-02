Horacio Cartes asegura que feria de empleos no es "a cambio de votos"

En esta ocasión sí accedió a hablar con los medios el ex jefe de Estado Horacio Cartes , quien apareció de nuevo en una feria de empleos organizada por la Oficina de Asesoramiento de Empleos dependiente de la presidencia de la Asociación Nacional Republicana ( ANR ).

Este miércoles participó por segunda vez de la actividad que se realizó en la Junta de Gobierno del Partido Colorado. En la primera semana de febrero se había llevado a cabo en el mismo lugar el primer evento, donde el líder de Honor Colorado hizo una fugaz visita sin brindar declaraciones.

Expresó que está "entusiasmado" con la iniciativa porque el sector privado se está sumando a la feria para brindar oportunidades a los jóvenes "que quieren trabajar". "Desde que inicié esta actividad, en la política, piden oportunidad", manifestó.

Negó que la actividad esté politizada. "Creo que es una agresión si empezamos a pedir afiliaciones. Es una falta de respeto. Realmente, el Partido (Colorado) tiene que ser partido de todos los paraguayos", remarcó.

"Si te afiliaste hoy no funciona y no sirve para nada. Si alguien viene, que venga porque quiere respuestas, pero no estaré exigiendo a cambio de un voto dar una oportunidad", reforzó.

Incluso, acotó en otro momento que la verdadera función de la Asociación Nacional Republicana "no solamente es hacer elecciones y dedicarse a una maquinaria electoral", sino que es ser "herramienta de la gente".

Cartes llegó hasta la sede partidaria acompañado del presidente de la ANR y de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana. Ambos asistieron a la convocatoria encabezada por Enrique López, quien había renunciado a su cargo de director de Empleo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) por conflictos internos.

Actualmente se busca un consenso entre los movimientos Honor Colorado y Añetete, liderado por el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a través de la operación cicatriz.

La idea es que existan candidaturas acordadas para la Junta de Gobierno y para la mayor cantidad posible de localidades de cara a las elecciones municipales, a realizarse el próximo 8 de noviembre.