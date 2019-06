"Habló con el corazón y no con la razón", la justificación de Benigno López a su esposa

“Yo digo que mi señora habla desde el corazón, es una señora que está enamorada y ha demostrado estar enamorada de mí. A pesar de todo esto, estoy muy contento con su amor hacia mí, estoy orgulloso de ella; que con sus dichos trate de explicar una situación que a ella le afecta desde el punto de vista del corazón”, defendió.

El ministro minimizó las expresiones que trataban de mediocre a las personas de este país diciendo que “no sabía bien” si dijo eso o fue a “cierta gente”.

“Yo miro desde el lado positivo, ella habló de mí, y bien. Espero que mi señora, por lo menos, hable bien de mí. No puedo pedir que todos piensen lo que ella piensa de mí, estoy muy contento de que ella siga enamorada de mí después de 18 años”, mencionó.

López abogó por no mediatizar las expresiones de su esposa de manera a "no complicar más su vida" y recordó el sacrificio de la misma por apoyarlo en su profesión, informó la emisora 1000 AM.

“Yo creo que no le tienen, ustedes, que complicar la vida más de lo que ya tiene complicada la pobre. Ella dejó todo por mí, vendió todo lo que tenía, en 2012, para irse a vivir a Washington (EEUU) conmigo, pensó que nos íbamos a ir para siempre, volvimos al año y después terminamos en el Instituto de Previsión Social (IPS) y ahora estamos acá”, detalló.

Además, desmintió que su esposa tenga una empresa proveedora del Estado. “Esta también es una campaña maliciosa que se hace”, añadió.

Finalmente, dijo que ser hermano del presidente (Mario Abdo Benítez) le da una mayor responsabilidad hacia el mandatario y hacia el país y que no le genera ninguna situación de privilegio.

Patricia Eulerich utilizó su cuenta de Fabebook para tratar de defender a su pareja ante los ataques que recibe, principalmente desde las redes sociales. Sin embargo, sus expresiones desataron más la furia de los internautas.

Ante la reacción de los usuarios, Eulerich optó por pedir disculpas y añadir que solamente defendió a su pareja. No obstante, luego de los ataques decidió eleminar todas las publicaciones.

La semana pasada fue presentada una denuncia formal contra Benigno López por un supuesto perjuicio patrimonial de USD 10 millones correspondientes a los fondos cuando se desempeñaba como presidente del IPS.

La denuncia en contra de López señala que durante su administración hay montos pagados por artículos, cuya sobrefacturación es de 20 a 22 veces más. El monto de la supuesta malversación se dio en los servicios de limpieza y seguridad.