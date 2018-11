La Otep-SN reclama que las autoridades pelean por el poder y no por la educación.

Blanca Ávalos , secretaria general de la Organización de Trabajadores de la Educación Sindicato Nacional (Otep-SN), expresó que, tras la crisis en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se demuestra una pelea por el poder y no por mejorar la educación.

“Acá se demuestra que no existe una pelea por una mejor educación. No hay crisis por los rubros que compañeros dejan al jubilarse, por acusaciones por tema de planillerismo, por las escuelas que se caen. Acá se expresa una disputa de poderes, pero no hacia las necesidades del pueblo”, dijo la trabajadora.

La crisis en el MEC se inició luego de una investigación por incompatibilidad de funciones contra el esposo de la viceministra Nancy Ovelar, el ingeniero José Carlos Gorostiaga, quien fiscaliza obras escolares del Estado, siendo docente de un colegio público. La pesquisa se realizó por indicaciones del titular de la cartera educativa, Eduardo Petta.

A raíz de ello, el ministro Petta adelantó que pedirá este martes la destitución de Ovelar, debido a una evaluación de su gestión que no tuvo resultados.

Mientras tanto, la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) pidió que sea el secretario de Estado quien dé un paso al costado, por considerarlo incapaz de estar al frente de la institución.

Movilizaciones

Ávalos mencionó que no solo hay crisis en el sector educativo sino también en la política, en la economía, en seguridad y en salud.

Debido a esta situación, el sindicato convoca a unas movilizaciones este miércoles y jueves -14 y 15- en reclamo ante el incumplimiento de acuerdos firmados con el Gobierno, referentes a mejoras salariales. La medida se realizará frente al Congreso Nacional, en los días en que será tratado el Presupuesto General de la Nación 2019.

Los trabajadores del sector educativo exigen el cumplimiento de los acuerdos firmados el 20 de agosto del 2016 y el 20 de febrero del 2017, por los que se consensuó con el Gobierno la implementación del salario básico de manera gradual, hasta llegar a un 16%.

“Nosotros estamos convocando a manifestaciones para la lucha del presupuesto. Estamos organizando una cantidad de trabajadores que puedan trasladarse hasta Asunción para que, de alguna manera, se pueda recuperar el 16% de ajuste salarial para todos los trabajadores”, señaló en entrevista con la 970 AM.

Adelantó que las movilizaciones se extenderán a las principales cabeceras departamentales.