Gobierno duda sobre oferta de vacunas chinas al "condicionar soberanía de Paraguay"

Euclides Acevedo aseguró que la Cancillería no recibió "ni una esquela" sobre la reserva de vacunas anti-Covid de China para Paraguay.

La semana pasada surgió la información sobre una supuesta oferta de la Cámara Paraguaya China de Industria y Comercio para adquirir vacunas contra el coronavirus procedentes del país asiático. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud señalaron que no tenían ninguna propuesta oficial.

Esa respuesta fue refutada por los intermediarios alegando que ellos ya pusieron a disposición de las autoridades todas las documentaciones requeridas y que solo faltaba el visto bueno para que las dosis lleguen en Semana Santa.

Incluso, llegaron a decir que tuvieron dos respuestas negativas por parte de representantes del Gobierno, entre ellos, del ministro de Relaciones Exteriores.

Al respecto, el canciller nacional, Euclides Acevedo, negó rotundamente dichas afirmaciones y descartó que la Cancillería haya parado el ofrecimiento para la adquisición de las vacunas chinas Sinovac.

"Eso es un embuste, la Cancillería paraguaya no recibió ni una esquela de cara a la comercialización con China. No quería meterme en este territorio de las murmuraciones, de las medias mentiras y verdades, pero mal podría la Cancillería prohibir un negocio comercial pulcro y legal", afirmó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Lo expresado por el secretario de Estado se fundamenta aún más con un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que sostienen que el Estado paraguayo está abierto a negociaciones para la compra de vacunas contra el Covid-19. siempre y cuando las ofertas "se produzcan en un ambiente de seriedad, responsabilidad y con las garantías de que se cumplan".

"Respecto a ofertas de empresas, intermediarios y otros actores privados, que alegan una supuesta representación de la República Popular de China o de laboratorios de dicho país, para la provisión de vacunas contra la Covid-19, existen serias dudas sobre la autenticidad de dichas representaciones, las que no han sido debidamente probadas por los oferentes hasta la fecha", señala el escrito.

Y agrega sobre el tema: "Algunos de estos oferentes, que no revisten carácter oficial y cuya legitimidad o vinculación con el Gobierno de la República Popular de China no está demostrada, condicionarían la soberanía del Estado Paraguayo al insinuar la ruptura de relaciones con la República de China (Taiwán) como requisito para la compra de las vacunas a la República Popular de China".

Para la Cancillería Nacional, ese condicionamiento no tiene justificación alguna, atendiendo que actualmente existe un intercambio comercial entre ambos países sin tener relaciones diplomáticas.

En la fecha, el canciller informó que India y Qatar donarán 600.000 vacunas anti-Covid-19 a Paraguay.

En estos meses, el país recibió 4.000 dosis de Sputnik V, de 1 millón que fueron compradas por fuera del mecanismo Covax; las 20.000 dosis de la vacuna CoronaVac donadas por Chile, 3.000 dosis de Sinopharm donadas por Emiratos Árabes y 36.000 dosis de AstraZeneca que llegaron a través del mecanismo Covax.