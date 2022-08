Fiscalía allana casa de Giuzzio por vínculo con supuesto narco

Allanamiento de la Fiscalía a la vivienda del ex ministro Arnaldo Guzzio este martes.

El fiscal anticorrupción Osmar Legal encabeza el allanamiento en la vivienda del ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio , por un caso que salió a la luz el pasado mes de febrero, es decir, hace seis meses. La vivienda está ubicada en la ciudad de San Lorenzo.

Este caso guarda relación con la empresa Ombu SA, propiedad del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua. La firma había alquilado una camioneta al ex secretario de Estado para sus vacaciones en Brasil.

El allanamiento se inició a tempranas horas de este martes, mientras que Giuzzio informó a radio Monumental 1080 AM que no se encontraba en el domicilio. La comitiva fue recibida por los hijos del ex titular de la cartera del Interior.

"Se está allanando mi casa para encontrar algo que me vincule con esta organización", afirmó Giuzzio al calificar el procedimiento como una "vendetta" por parte del Ministerio Público.

Según el mandamiento de allanamiento entregado a Giuzzio, vía WhatsApp, el procedimiento es para buscar reporte de operaciones, celulares, equipos informáticos, soportes, transferencia de recursos, constancia de pago, entre otros varios documentos tanto de la Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) como del Ministerio de Interior que estén vinculados al esquema de narcotráfico.

"Ninguna de estas documentaciones yo puedo tener en casa, tiene que estar todo en el Ministerio del Interior o en Senad", afirmó Giuzzio al tiempo de detallar que se trata de un llamativo procedimiento, que según dijo, coincide posterior a sus declaraciones ante la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero.

Arnaldo Giuzzio fue destituido a raíz de este caso que saltó también luego del operativo Turf, realizado en Brasil, donde el presunto narcotraficante detenido, Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua, era el principal objetivo.

Espíndola Marques de Padua es pareja de Jussara Cabral, una accionista minoritaria de Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del ex presidente de la República Horacio Cartes, pero no tiene participación activa, aseguran.

El hombre, quien es señalado como parte de una red narco internacional, fue detenido por la Policía Federal del Brasil. Era buscado por tráfico de drogas, lavado de dinero y tráfico de activos.

Además, tendría vínculos con la mafia italiana instalada en el vecino país, debido a que el principal destino de las cargas de estupefacientes enviadas es el continente europeo.